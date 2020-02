Abandonan a hermanos chihuahuenses en China

Un panorama apocalíptico, de soledad extrema, con poca comida y sin dinero es como han pasado los días los hermanos Erick y Omar Elizondo, los únicos estudiantes chihuahuenses del programa de intercambio de la Cámara de Comercio de México en China que en septiembre viajaron a la universidad de Hangzhou, provincia de Zhejilang, en China, para estudiar mandarín, que fueron olvidados por las autoridades en medio de la alerta sanitaria que sacude la nación.

Ambos permanecen encerrados en los dormitorios de la Zhejiang Gongshang University, sin poder salir y en peligro de quedarse sin alojamiento, ya que no tienen recursos, pues aunque les han enviado poco dinero, no tienen manera de retirarlo, pues no se puede salir del complejo. Al solicitar auxilio para salir, tanto la embajada como el Consulado les han reiterado que deben costear su viaje y vuelo, pero no tienen dinero.

Hasta ahora, a casi 3 semanas de iniciada la cuarentena por el brote, Erick relató que han tratado de tener contacto con el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno Federal para obtener un apoyo, pero los han ignorado, cuando a sus compañeros de Jalisco y Guanajuato se les otorgó un apoyo directo de sus gobiernos para poder regresarlos a casa.

Tanto Erick como Omar acudieron a dicho programa de intercambio como parte de un grupo de 196 alumnos mexicanos de varios estados de la República, de los cuales 24 se instalaron en la universidad de Hangzhou.

“Dormimos en los dormitorios de la universidad, el problema es que ya no tenemos dinero y necesitamos depositar a una cuenta de una tarjeta de la universidad”, relató Erick.

Omar, su hermano, dijo que el aislamiento les ha evitado saber si están solos o no en el complejo de la universidad, por lo que viven una soledad espantosa.

Los hermanos solicitaron la colaboración de los chihuahuenses para que los apoyen con lo que puedan en este difícil trance.

Erick dijo que hasta hoy 11 de febrero, el último informe que ha pasado el Gobierno Chino es que van 909 muertos, 40 mil 265 casos confirmados y 23 mil 589 posibles casos, todo esto en lo que es la China Continental.

“Actualmente nos encontramos mi hermano y yo en cuarentena en el dormitorio estudiantil, no podemos salir al exterior desde ya hace 2 semanas; antes de iniciar esta cuarentena todo fue un caos, nadie sabía qué pasaba ni qué pasaría, por lo que nos decidimos a salir a comprar algunos víveres para sobrevivir, lo que en principio nos habían dicho que sería aproximadamente un periodo de una semana encerrados sin poder hacer compras de cosas necesarias para cocinar y comer.

“Sin embargo, este periodo lleva ya varias semanas de extensión, por lo que la comida se nos terminó y no nos permiten salir a las tiendas, además de que están cerradas, y no nos han informado acerca de ninguna fecha de que finalice esta situación, la única manera de poder salir es si tenemos un vuelo de salida del país, y una vez saliendo de los dormitorios no podremos volver sino hasta ‘nuevo aviso’ que se levante la cuarentena”.

El regreso a clases inicialmente era el 24 de febrero, éste se postergó a marzo y hoy nos avisaron que es posible que llevemos clases en línea por tiempo indefinido. El Gobierno de China y nuestros maestros se han portado a la altura, nos otorgaron mascarillas y termómetros para que vigilemos nuestra condición, todos los días desinfectan las instalaciones, parece que estamos en un hospital, abunda.

“Sin embargo todo esto significa que seguiremos encerrados en los dormitorios por tiempo indefinido, por lo que también nos han tratado de apoyar con la venta de alimento dentro de los dormitorios, sin embargo ya no tenemos dinero y como no podemos salir a conseguir dinero ¿cómo podremos comprar comida? El dinero se nos acabó y el sueño de estudiar en China, también, señala.

“Lamentablemente no contamos con beca de mantenimiento, por lo que nos estamos gastando todos nuestros ahorros, uno pensaría que encerrados en qué gastas, el problema es que aquí es frío y todo lo cobran, el agua, el agua caliente, la electricidad, el gas, la renta y los demás servicios, no olvidando también los alimentos, por lo que en suma es más barato calentarse en la escuela que en el cuarto.

“Seguiremos buscando apoyos, por lo pronto estamos vivos y sanos”, finalizó Erick Elizondo Ponce.

