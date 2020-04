Abarrotan enfermos piso en Hospital 66 de Juárez

La crisis de enfermos por coronavirus (Covid-16), así como la falta de insumos para médicos y enfermeros continúa siendo denunciada en el Hospital General Regional número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La mañana de ayer estalló un paro de labores momentáneo al interior de ese nosocomio por parte de personal médico y de enfermería, quienes aseguran no cuentan con equipo adecuado para laborar.

El Heraldo de Juárez acudió al nosocomio, donde personal de diversas áreas confirmaron la situación y denunciaron movimiento de pacientes con Covid-19 al interior de este.

“La falta de insumos es muy importante en esta situación, las patologías van muy arraigadas a lo que son la sintomatología que se está llevando acerca del Covid-19; obviamente están ingresando con un diagnóstico que relativamente no es certero, es mucha neumonía atípica, entonces alrededor de 7 a 10 fallecimientos diarios estamos llevando (por esas causas). Se está manejando un circuito muy hermético y falta de insumos; las protestas que se están haciendo por medio de enfermería, trabajo social, nutrición, banco de sangre, es a raíz de que nadie quiere entrar al área de Covid-19 porque no nos están dando el equipo adecuado”, dijo un enfermero, que decidió omitir su identidad por motivos de seguridad.

Aseguró que en los últimos días se les han limitado las batas para ingresar al área donde se atiende a pacientes con coronavirus.

“¿Cómo quieren que entremos?, enfermería y área médica no se está negando a trabajar, queremos trabajar, pero sin insumos es muy imposible”, añadió.

Él es enfermero desde hace aproximadamente cinco años en el IMSS 66, y labora dentro del área de Covid-19 cinco días a la semana.

A raíz de ello confirmó a este medio que el instituto no les está entregando a ellos el registro de casos confirmados con coronavirus.

“Lo que yo como enfermero estoy valorando dentro del área donde estoy cinco días a la semana, es que mucho paciente no alcanza a llegar a las 72 horas, llega con dificultad respiratoria, al siguiente día empeora, cae en en tubo endotraqueal que viene siendo ventilación mecánica y después de eso no duran mucho tiempo. El rango de edad no se distingue, hay desde los 25 años hasta los 60, no está respetando edades”, agregó.

El personal médico y de enfermería de ese hospital se encuentran actualmente preocupados, ya que aunque aseguran que el IMSS sí ha llevado equipo anteriormente para quienes atienden a pacientes con Covid-19, desde hace varios días este comenzó a limitarse.

“Sinceramente sí ha llevado el equipo que se debe de manejar dentro de área como overol, batas, guantes, cubrebocas, mascarillas, lentes, lo de protección, pero últimamente tres o cuatro días atrás nos están limitando con las batas, nos están dando de paciente o de quirúrgico para poder pasar a área obviamente es un martirio por el calor y demás. El 60 por ciento del personal está optando por comprar su equipo y es equipo caro” contó.

Además de la falta de equipo para a trabajar aseguró qué hay carencia de medicamentos para la atención de pacientes con neumonía o Covid-19.

“Hay mucho déficit de medicamento si es una neumonía atípica los antibióticos ya no tienden a darle seguimiento y se está viendo esa carencia”, indicó.

En cuanto a que la problemática al interior del IMSS tiene que ver con grillas sindicales u otro tipo de situaciones, como se ha mencionado anteriormente, el enfermero pidió al instituto y a la población poner los ojos en ese hospital para ver las carencias con las que trabajan.

“Quienes dicen que es grilla intrahospitalaria nos gustaría que estuvieran uno o dos días con nosotros para que vieran el déficit y la tristeza que nos da el ver cómo fallecen pacientes por déficit de material, de medicamentos, vemos pacientes muy jóvenes y nosotros podríamos estar en ese lugar y muchos de mis compañeros decimos Dios quiera no caigamos aquí”, mencionó.

Actualmente y de acuerdo a lo que comentó el enfermero, el área destinada para pacientes con coronavirus es la de medicina interna, es decir, el segundo piso del Hospital 66, sin embargo, el primer piso, el cual es de cirugía está también recibiendo pacientes con esta enfermedad.

“Ya abarrotamos un piso y vamos por el segundo y el área de urgencias es el filtro para que ingresen al piso. Ya ha habido doctores y compañeros contaminados. Yo tengo miedo y es para todos, pero si estamos ahí es porque Dios nos puso en esa posición tengo familia, abuelos mamá y esposa y si me da miedo a diario me pongo en manos de Dios”, dijo.

En la manifestación de ayer participó cerca del 50 por ciento del personal del piso de cirugía, según se informó.

En el recorrido realizado por El Heraldo de Juárez en el nosocomio familiares de pacientes también contaron la situación por la que pasan al buscar saber información sobre su paciente.

“Mi mamá estuvo perdida en el IMSS, estaba en otra clínica internada por neumonía y asma y tenía principios de infarto; solo nos dicen que la están atendiendo bien pero no nos dejan verla, nos dijeron también que le hicieron prueba de Covid-19, pero que salió negativa”, dijo Luz Adelaido.

Según comentaron los familiares de la paciente, quien ayer ya estaba internada en el Hospital 66, primero estuvo en otro nosocomio del instituto, sin embargo, no les fue notificado cuando fue trasladada al 66.

La mamá de Luz Adelaida tiene 66 años y hasta ayer por la mañana el reporte que le dieron los médicos a sus familiares es que estaba grave y que probablemente sería entubada.

Respecto a las manifestaciones del personal directivos del IMSS dieron a conocer que se atendieron las demandas de los manifestantes.

Según mencionaron los médicos manifestantes fueron atendidos y se estará dando seguimiento a sus inquietudes.