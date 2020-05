Abren comerciantes del Centro sus locales para no caer en la quiebra

Comerciantes de todos los sectores en la zona centro truenan tras pasar más de 40 días respetando la contingencia y comienzan a abrir sus negocios pues dicen ya se las están viendo negras sin ingresos para sus familias.

Son decenas ya de negocios de diferentes índoles como venta de comida, venta de ropa, de zapatos, de diversos artículos, en las calles libertad y la calle cuarta de la zona centro de la ciudad quienes ya viéndose en la necesidad de tratar de obtener ingresos para sus familias se vieron forzados a abrir sus locales comerciales para tratar de vender un poco y llevar el sustento a sus familias.

Algunos de manera anónima señalado, que primero estuvieron totalmente dispuestos a apoyar a la sociedad autoridades y sus propias familias con el cierre de sus locales para la prevención del contagio, pero reconocieron que son muchos de ellos los que viven al día gracias a sus negocios y los pocos ahorros que tenían ya pero ya estos se fueron acabando, por lo que hoy día se ven en la necesidad de abrir y tratar de vender un poco a la gente que aún sigue visitando estos lugares para tratar de comprar algo incluso en algunos artículos debieron bajar precios para poder vender algo de ganancia y poder subsistir manifestaron también qué a pesar de recibir alguna despensa de alguna de las autoridades esto no es suficiente para pagar insumos diferentes como leche, y huevo, entre otras cosas y no se diga el servicio de internet energía eléctrica y agua que éstos no paran de cobrarnos señalaron los comerciantes.

