Abren convocatoria para diseñar un espacio digno a la Cruz de Clavos

Organizaciones de la sociedad civil convocan a diseñar un espacio digno para la Cruz de Clavos que se encuentra sobre la Plaza Hidalgo, en la avenida Juan Aldama, entre Vicente Guerrero y Venustiano Carranza, frente a la puerta sur del Palacio de Gobierno de Chihuahua, para dignificar el memorial de víctimas de feminicidio, violencia que no han alcanzado la justicia.

Fue durante este 8 de marzo de 2024, cuando los representantes de los diferentes colectivos y asociaciones se presentaron ante la Cruz de Clavos, donde Martha González Rentería explicó que la convocatoria tiene el objetivo de diseñar en la Cruz de Clavos, un espacio ordenado y estético que refleje a las personas que lo visiten, la impunidad, la exigencia de justicia y la memoria.

“Aquí se convoca a artistas, profesionistas, colectivos, organizaciones y empresas que les interesen. Los requerimientos que va a tener es que la Cruz de Clavos permanecerá en el lugar en donde está. La Cruz de Clavos no va a ser intervenida por estos proyectos; sin embargo, también, el proyecto debe incluir a las cruces y a los íconos que están actualmente en este sitio. Se pueden quitar las bases que actualmente tienen, debe prever la instalación de otras cruces en el futuro; las cruces y los símbolos pueden ser acomodados de diferente manera. Deben respetar las áreas marcadas del lugar; y no se debe bloquear el libre tránsito de la avenida y corredores de la plaza; se deben respetar los árboles. El proyecto, debe contener la iluminación del sitio. Se entregará la propuesta con un seudónimo, para darle mayor transparencia a la convocatoria, y contemplar que la propuesta económica sea viable, austera, y sustentable”, explicó Martha González.

En los mensajes destacaron que la Cruz de Clavos es un sitio colectivo para denunciar, documentar, exigir verdad y justicia, sembrar conciencia y recordar al gobierno que no ha cumplido con su obligación de garantizar la vida, seguridad de las mujeres. El sitio plasma hechos sociales impunes que no dejan de ocurrir, que dejan heridas que no sanan y causan mucho dolor, pero también es un Sitio de Memoria para informar y exigir, para no permitir la ignorancia, la indiferencia, para ejercer el derecho a la ciudad, a que los espacios públicos sirvan para la rebeldía, solidaridad, encuentro, búsqueda de la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Graciela Ramos Carrasco compartió que en otros países existen memoriales por las víctimas que no han recibido justicia.

“Chihuahua también merece un memorial, en donde recordemos la impunidad que ha existido en la inmensa mayoría de los casos de víctimas de feminicidio, de víctimas de otros problemas; pero, que no hay nadie en la cárcel, no hay quien pague por eso. El dolor de las familias tiene que respetarse, y es un memorial donde también exigimos justicia: no basta decir ‘Es importante recordar’; no basta denunciar el grado de impunidad con el que vivimos en esta querida ciudad. Tenemos que seguir exigiendo la justicia, ese es un deber de las autoridades y es un derecho de las víctimas y de sus familias”, mencionó Graciela Ramos.

Por su parte, Gabino Gómez dijo que la convocatoria tiene el objetivo “Que este sea un espacio digno, para quienes se encuentran aquí, con sus nombres, con sus fotografías, las víctimas de feminicidio, las víctimas de mujeres desaparecidas”.

Alma Gómez mencionó que la convocatoria la suscriben varias organizaciones entre las que se encuentran Abogadas Demócratas, Alianza Sierra Madre, Bowerasa, Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, Centro de Derechos humanos de las Mujeres, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos humanos, Consultoría Técnica Comunitaria, Ecos de Mirabal, El Barzón Chihuahua, Familias de Masacrados en Creel, Jesuitas de la Tarahumara, Mujeres por México en Chihuahua, Programa Compañeros, Sin Violencia, Transforma, Unión Campesina Democrática, Cero Impunidad y Uno de Siete Migrando.

“La convocatoria está abierta a partir de hoy, viernes 8 de marzo, hasta el 10 de abril; el 24 de abril la Comisión va a dar a conocer su veredicto, de quien es el trabajo que se selecciona y el 6 de mayo, tendremos un evento para entregarle a esa persona y a las que participaron, un reconocimiento. A partir de que haya ganador, estaremos haciendo actividades para reunir fondos y lograr darle un mejor aspecto a este tan importante memorial”, invitó.

La entrega de proyectos se presentará en plano escalado y con un fotomontaje y / o render, a través del correo electrónico memoriaolvidoimpunidad@gmail.com, o en las instalaciones del CEDEHM, en la avenida Juárez número 4107B, de la ciudad de Chihuahua, en un horario de 8:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.