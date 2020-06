Abren el 15 comercios, turismo y restaurantes

Chihuahua avanzará al color naranja en el semáforo de riesgo Covid-19 que se aplicará a partir del lunes 15 de junio, gracias a la regionalización en el estado, por lo que los sectores restaurantero, comercio, turismo y la industria se pueden reactivar. En la región fronteriza de Juárez, que se compone de 10 municipios, continuará en rojo.

"En la región Chihuahua vamos a continuar con el proceso de reactivación de la economía, agregamos actividades recreativas y la economía de servicios, aumentaremos la actividad industrial en las nuevas y de la industria manufacturera", señaló el gobernador Javier Corral Jurado al hacer el anuncio oficial del avance de Chihuahua hacia el color naranja.

El mandatario estatal indicó que gracias al estudio riguroso con el que cuentan se compartió con la federación el modelo que se debe aplicar en la entidad tomando en cuenta las circunstancias de Chihuahua.

En la entidad se han definido dos regiones para el semáforo de riesgo Covid-19, la región Juárez y la región Chihuahua; en la primera se registra la mayor actividad viral, por lo que debemos continuar con las medidas de sana distancia, higiene y disminución de movilidad.

En la región Juárez, donde se cuenta con un millón 542 mil 173 habitantes, se concentra el problema mayor, por lo que sus ciudadanos deben poner énfasis en el distanciamiento social y en la disminución de movilidad.

La región Juárez se compone de Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe Distrito Bravos, Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Praxedis G. Guerrero, para ellos el semáforo continuará en rojo, por lo que Javier Corral agradeció la solidaridad de los empresarios que refrendaron su compromiso con la salud y por ello permanecerán los lineamientos de color rojo, donde solo podrán continuar con las actividades esenciales y neoesenciales en la proporción autorizada.

Se informó que Juárez tiene ocupación hospitalaria IRAG del 44%, mientras que Chihuahua es del 10%. En el nivel de positividad Juárez tiene 69%, mientras que Chihuahua 24%. En tanto que en la tendencia de casos hospitalizados y la tendencia de síndrome Covid por cada 100 mil habitantes, en Juárez está en ascenso y en Chihuahua estable cuya tendencia del síndrome, que son los casos en los últimos 10 días, está en descenso.

En la región Chihuahua, que se compone de 57 municipios y donde hay un millón 982 mil 941 habitantes, puede iniciar con ciertas actividades.

“Le pido a las alcaldesas y alcaldes su colaboración para que se cumpla, en estricto sentido las proporciones y medidas preventivas de sana distancia, que nos ayuden a que se cumpla esto porque vamos a entrar en un nuevo aumento de la movilidad y que todos cuidaremos la salud de todas y todos los chihuahuenses ", enfatizó Javier Corral, quien incluyó algunos de los ediles, producto de la presión, señaló que esta semaforización es cuestión de gobernador, pero recalcó que es responsabilidad de todos hacer que se cumplan las medidas sanitarias, aforos y proporción autorizada.

“Estamos cansados y agotados, incluso el personal de salud está exhausto y mucha gente harta del confinamiento, yo digo que lo único que no podemos perder es la concentración, la disciplina, la generosidad y la responsabilidad, si seguimos actuando como hasta ahora no hay duda de que vamos a salir adelante. Que no nos gane la prisa, el cansancio, para no echar a perder en un segundo lo que tanto sacrificio nos ha costado ”, enfatizó Javier Corral Jurado.

En el semáforo naranja las actividades no esenciales de la industria iniciarán con un aforo del 30%. Las nuevas esenciales se incrementarán el aforo al 50%.

Los restaurantes podrían abrir sus instalaciones para atención al público con un aforo del 50%, sin áreas infantiles y con medidas de sana distancia. "Le pido a los restaurantes, principalmente a los que han llegado a identificar su inconformidad, que demuestren su responsabilidad con los clientes, tenemos que ver que las mesas están a una distancia que cubre las medidas dictadas por la Secretaría de Salud".

Los spas, estéticas y consultorios, con un aforo del 50%, con sanitización posterior a la atención y sin sala de espera, así como cita previa.

Los hoteles incrementarán su aforo al 30%; Los comercios locales y ambulantes con un aforo del 30% sin áreas comunes.

Los parques, plazas, zonas ecoturísticas y centros deportivos, abiertos con aforo del 50%, sin áreas infantiles y con medidas de sana distancia.

Seguirán en aislamiento las personas vulnerables, Ceresos, estancias de adultos y asilos, y continuarán suspendidas las actividades escolares.

En el anuncio, la doctora Mirna Florencia Beltrán Arzaga, subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, informó que Chihuahua se ubicará en alerta máxima en el semáforo nacional, debido a la tendencia de ocupación hospitalaria ha ido a la alza.

La situación se ve ligada con el incremento de movilidad que se ha registrado en las últimas 4 semanas, es decir, desde la celebración del Día de la Madre. Desde el 24 de marzo que se decretó la Jornada Nacional de Sana Distancia se vio un decremento en la movilidad, llegando al 18% en el mes de abril, sin embargo actualmente se ubica en 60%.

De acuerdo con la gráfica presentada por la doctora Beltrán, a partir del 8 de mayo se registran los picos importantes que se traducen en el incremento de número de casos confirmados y en hospitalización.

La subsecretaria informó que se ha identificado un patrón exacto de los 10 u 11 días de que se da una gran movilidad, sobre todo en espacios con aglomeración, se presenta un pico, es decir, se dispara la cantidad de casos y esto lleva al aumento en la hospitalización.













