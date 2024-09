Accidente en la Vialidad Los Nogales: Así fue el choque donde fallecieron cinco personas en 2018

Hace seis años un trágico accidente conmocionó a la ciudad: cinco jóvenes fallecieron y otros siete más resultaron lesionados de consideración luego de que la camioneta en la que viajaban se impactara contra un muro de contención en el cruce de la Vialidad Los Nogales y la Venceremos el 29 de julio de 2018.

Debido al exceso de velocidad, varios de los jóvenes que iban en la parte trasera de la camioneta salieron proyectados e impactaron contra el asfalto, quedando en un área de aproximadamente 20 metros a la redonda. La persona responsable huyó del lugar del accidente.

Según archivos periodísticos de El Heraldo de Chihuahua, los jóvenes habían acudido a una fiesta en una granja y se dirigían a otro lugar, por lo que se subieron a la caja de la camioneta propiedad de una persona conocida.

Las personas que resultaron lesionadas fueron siete, entre las que se encontraban Brandon Jovani G. M., José Luis R. O., Marco G.V., Miguel M.G., Francisco R. G y otro de ellos murió al llegar al hospital.

Los jóvenes que fallecieron eran Christian Josué N. M, de 23 años; Valeria Edith M. O. de 18 años; Christian V. G., de 24 años; Luis Fernando A. N., de 19 años y otro joven que fue identificado como Elian T. R. de 16 años de edad, quien estudiaba en el CECyT 19 Industrias.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La camioneta Marca GMC línea Sierra, modelo 2008 de color negro circulaba en el sentido norte a sur por la Vialidad Los Nogales cuando la persona que la conducía perdió el control del volante y se impactó contra el muro de contención tubular.

Se confirmó la implicación de la camioneta en el accidente, ya que en las fotos del choque contra el muro de contención se puede ver la pick up, que quedó dañada en la llanta derecha, afectando la suspensión y el motor.

Testigos señalaron que de la camioneta salieron huyendo un hombre y una mujer, luego, cinco minutos después del accidente, la camioneta fue reportada como robada.

Uno de los sobrevivientes del accidente contó en entrevista para el Heraldo de Chihuahua que una mujer de nombre Berenice G. M. lo había invitado a su fiesta de cumpleaños en la “Granja Ana”.

Los cinco jóvenes que fallecieron en el accidente en la Vialidad Los Nogales y la Venceremos | Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

El joven arribó alrededor de las 22:00 horas a la fiesta y recuerda que Berenice llegó 5 minutos después, pero al cabo de un tiempo, incitó al muchacho y a otros más a continuar la fiesta en su casa.

El sobreviviente afirmó que había tomado un par de tequilas, por lo que se encontraba consciente en todo momento. En la camioneta viajaban Berenice, su hijo de 13 años y otro hombre, además de los lesionados y los fallecidos, pero el sobreviviente no logró identificar quién conducía la unidad.

“Salimos todos de la granja en la troca y un carro Mustang color rojo o naranja -que también estaba en la fiesta-, empezó a hacerle la reta, pero no sé si ella iba manejando o el hombre, pues sólo recuerdo que se metió a la cabina, mas no sé si tomó el volante. Cuando comenzaron a jugar carreras y pasar las curvas sin frenar le gritábamos: ¡Párate para irnos nosotros caminando! pero no nos hacían caso, al contrario, le daban más recio”, relató en su momento el joven sobreviviente.

A pesar de las súplicas de los jóvenes que viajaban en la parte trasera de la camioneta, el conductor no redujo la velocidad y cruzaron el vado cerca del puente a gran velocidad. Al llegar a este punto, el vehículo chocó contra el muro de contención y perdió el control.

Identifican a la dueña de la camioneta

La camioneta implicada en el choque donde murieron cinco jóvenes se encontraba a nombre de Berenice G. M., quien presuntamente era la que conducía el vehículo cuando ocurrió el accidente.

Los archivos periodísticos indican que fueron los jóvenes que resultaron lesionados quienes informaron a sus familias que era Berenice la que conducía la camioneta y que también, cinco minutos después del choque llamó al 911 para reportar que le habían robado su vehículo, el cual se registró como una predenuncia en el sistema de Repuve.

Tres días después del accidente, la mujer aún se encontraba prófuga de la justicia. Su domicilio fue identificado y se encontraba abandonado y según los vecinos, no habían sabido de ella desde el sábado por la noche. La FGE indicó que pudo haber huido a Estados Unidos.

Detienen a la presunta responsable

Fue el viernes 17 de agosto de 2018 que informaron que elementos de la Policía Ministerial habían detenido a Berenice G.M., sin especificar en dónde y señalaron que sería presentada a una audiencia de control e imputación, siendo acusada del delito de homicidio en grado de tentativa, lesiones, choque y fuga.

Se dijo podría alcanzar una pena en prisión de seis años, en caso de ser encontrada culpable del accidente.

En la audiencia de formulación Berenice amenazó a los sobrevivientes del accidente y a los testigos de la fiesta para que no la delataran como responsable del accidente.

Durante la lectura de testimoniales por parte del Ministerio Público dieron a conocer que Berenice y los jóvenes que viajaban con ella en la camioneta festejaban el cumpleaños de su hija en una granja de nombre "Jazmín".

Audiencia contra Berenice G.M. | Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

De acuerdo al testimonio que narró el Ministerio Público durante la audiencia de formulación, uno de los sobrevivientes dijo temer por su integridad, ya que la acusada lo amenazó si la delataba.

A Berenice le impusieron la medida cautelar de prisión preventiva, sin embargo, enfrentó el proceso en libertad, firmando periódicamente en el TSJ. ya que presentó un juicio de amparo para evitar ser detenida en tanto se resolvía el recurso de protección otorgado por la justicia federal.

Audiencia de Berenice G.M. | Foto: Archivo / El Heraldo de Chihuahua

El 11 de mayo de 2021, Berenice fue internada en el CERESO Femenil número 1, para que cumpliera una sentencia de cinco años de cárcel por los delitos de Homicidio Imprudencial de cinco víctimas y Lesiones Imprudenciales en perjuicio de otras seis.

Por no pagar la reparación de daños a tiempo, a pesar de que se le dio más tiempo debido a la pandemia, el fiscal pidió al juez que ordenara su arresto, el cual se realizó el 5 de mayo.

Además de la sentencia de prisión, Berenice fue obligada a pagar 2 millones 209 mil pesos para compensar los daños causados.

La sentencia en su contra se emitió en marzo de 2020, al finalizar el juicio en el que el fiscal de la unidad de investigación de delitos contra la vida comprobó que ella era responsable del accidente en 2018.