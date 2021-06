Activan Plan DNIII ante escalada de incendios, reportan 19 activos

La escalada de incendios forestales en el territorio estatal detonó la activación del Plan DN III para atender la emergencia en la que se encuentran los bosques y sus habitantes, en apoyo a la población que enfrenta las llamas y que son auxiliados por brigadistas, elementos municipales y de gobierno del estado, voluntarios, asociaciones de productores, propietarios de ranchos y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La Comisión Nacional Forestal reportó 19 incendios forestales activos en el estado de Chihuahua, siendo los municipios de Guachochi y Guadalupe y Calvo los que presentan mayor número de eventos, con cinco cada uno; le siguen Carichí y Bocoyna con dos, respectivamente; mientras que Guazapares, Temósachic, Balleza, Uruachi, Maguarichi y Casas Grandes, registran un siniestro en cada localidad.

René Almeida Grajeda, secretario de Desarrollo Rural, y Manuel Chávez Díaz, coordinador de la Comisión Nacional Forestal, informaron que al 14 de junio se han combatido 531 incendios que se han presentado en diferentes municipios del estado, que en comparación con el año 2020 se tiene una presencia de incendios de 266% mayor.

Lo anterior provocado por los fuertes rayos solares, las ráfagas de viento han superado a las escasas lluvias presentadas en mayo y junio, que han ocasionado que este año tengamos un incremento de 894% de superficie afectada en estos siniestros, en comparación con la temporada pasada.

A este respecto, ambos funcionarios coincidieron en que esta temporada de incendios 2021 se espera todavía más fuerte que el año anterior, debido principalmente a la extrema sequía y altas temperaturas que se están presentando.

Juárez En aumento riesgo de incendios por alto consumo de electricidad

René Almeida Grajeda refirió que el día de hoy se encuentran combatiendo 736 combatientes a 22 incendios en los municipios de Carichí, Maguarichi, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Temósachic, Bocoyna, Uruachi, incluido el de Casas Grandes que hoy cumple 12 días de que inició el fuego en los ranchos Las Chivas, El Escalereado y Los Lobos.

Finalmente se informó que los combatientes corresponden a las brigadas de Conafor, municipios, voluntarios, asociaciones de productores, propietarios de ranchos y efectivos de la Sedena, coordinados por personal de la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural.

De acuerdo con la Conafor, el de mayor superficie afectada es el Casas Grandes, donde se reportan 5 mil 351 hectáreas dañadas por el incendio que inició desde el pasado 3 de junio, y que se ha dispersado por varias propiedades de la Sierra de Casas Grandes. Afortunadamente se encuentra en estado de contenido, y se está trabajando en acciones para su liquidación.

Así mismo, en el siniestro de Bocoyna, se ha reportado un 80% de control; algunas fuentes externas informaron que durante la noche del domingo se logró controlar el evento de la comunidad de Talayotes, localidad de San Juanito, en el municipio de Bocoyna, Chihuahua, en el que voluntarios se unieron a los brigadistas para combatirlo.

Región Se pronostica hasta 39°C en Ojinaga, Janos y Ciudad Juárez

Adicionalmente, ante la pregunta sobre el uso de vehículos aéreos para usarlos en el combate al fuego, la Conafor refirió que no se solicita el apoyo aéreo si no es necesario, es decir se requieren cuerpos de agua cerca de los incendios para que sea efectivo el combate; y aclaró que es probable que lo solicite si en algún incendio no hay acceso para el traslado de personal.