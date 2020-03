Acuden chihuahuenses a visitar presa el Rejón

Tratan de despejarse ante el estrés y el encierro cientos de chihuahuenses que aun acuden a las instalaciones del parque metropolitano el Rejón, unos corriendo, otros caminando, otros paseando a sus mascotas.

Aunque desde hace días ya los vigilantes del parque se acercan a los visitantes y les recomiendan estar en casa por la contingencia de salud, son aun cientos de chihuahuenses quienes optar por acudir a algún lugar público como lo es el caso del parque el Rejón, donde desde temprana hora del domingo se observaron familias, o personas que acuden solas para ya sea ejercitarse, caminar o pasear a las mascotas.

Si bien en cierto señalaron los vigilantes lo que se pide es que la gente no acuda a lugares encerrados, la cantidad que está asistiendo pudiera esparcir el contagio, pero mucha gente no hace caso y solo escucha y asienta con la cabeza pero sigue en el parque, ¨son pocos los que acatan la recomendación, siendo solo eso recomendación y no podemos obligar a nadie a irse, señalaron¨.





