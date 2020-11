Acuerdo de paridad es por mandato constitucional: INE

El INE rechazó que el acuerdo de paridad de género, se trate de un trabajo legislativo, por el contrario, informó que se trata de medidas afirmativas encaminadas a dar cumplimiento a lo decretado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Por ese motivo se instruyó a los partidos políticos, que tienen que postular por lo menos 7 mujeres a alguna de las 15 gubernaturas en juego para el proceso 2021.

Mediante un comunicado el Instituto Nacional Electoral, reiteró la aprobación de los criterios de paridad de género que serán aplicables para las 15 elecciones de Gubernatura que habrán de celebrarse el próximo año y que obligan a los partidos políticos a postular mujeres en al menos siete entidades.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, aseguró que la decisión adoptada por una petición para establecer dichos criterios, sin duda atiende el mandato constitucional para alcanzar la paridad sustantiva incluida en la Carta Magna a partir de la reforma de 2019, realizada por una legislatura paritaria, producto de las medidas afirmativas que aprobó el INE.

“El INE no legisla, pero sí adopta medidas afirmativas que contribuyen a concretar en los hechos el mandato constitucional de una contienda electoral en condiciones de equidad, certeza, transparencia y legalidad. Estamos dando un paso adelante para cumplir con una demanda social muy importante, la demanda de paridad y equidad”, pronunció.

Cabe mencionar que tanto Morena como el PAN, anunciaron que presentarán una impugnación a dicho acuerdo, debido a que violenta la autonomía de las entidades federativas, no se cumplen con los tiempos establecidos para modificar las reglas del proceso electoral y porque aseguran, el INE no es el Poder Legislativo, por lo que no le corresponde implementar ese tipo de medidas.

Te puede interesar:





Local Denuncia en mi contra es una revancha de Máynez: Omar Bazán

Local Suspenden banda en Panteón Municipal de Aldama

Región Dona diputado Parga 40 comidas familiares diariamente en Parral