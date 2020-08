Acusa ANAPROMEX decomiso de autos de procedencia extranjera

Un total de 10 vehículos de procedencia extranjera, cuyos propietarios son afiliados de ANAPROMEX han sido decomisados por Policía Vial, de la Fiscalía General del Estado, por lo que su dirigente nacional, Gilberto Núñez Soto, manifestó que tomaría acciones legales por la violación del amparo que se había establecido para evitar los decomisos.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

“Están prostituyendo esta suspensión, este amparo. Estamos confiando a que las autoridades correspondientes van a tomar cartas en el asunto. El señor Peniche quiere la gubernatura, ahora quiere la presidencia de Ciudad Juárez, y con el mal uso, y mal trabajo que él está haciendo, no se va a llegar a ningún lado”, aseveró.

En ese sentido, advirtió que si la autoridad insiste en retirar los vehículos en circulación de procedencia extranjera, afectando el patrimonio de los chihuahuenses, como las diez familias afectadas que podrían realizar movilizaciones y protestas para recuperar los autos, y evitar los decomisos.

“Queremos alertar a la ciudadanía que no se dejen ser abusados por parte de la autoridad. Estuvimos platicando con la sub delegada de la Policía Vial, se lavan las manos, que porque ellos no pueden hacer nada, pero ellos son los primeros que dan esta instrucción”, dijo.

Adelantó que la próxima semana acudirá un equipo de abogados para interponer una queja ante el Juzgado Tercero de Distrito, que puede resultar en multa, destitución o separo de su cargo de quien resulte responsable.

Previamente, el Gobierno del Estado había promovido una disposición de que en el territorio estatal no circularían vehículos de procedencia extranjera, por lo que ANAPROMEX promovió un amparo que fue ganado, y que está emitido para la protección de bienes de la organización de los mexicanos.

Actualmente, hay un padrón de 700 autos afiliados por ANAPROMEX en el estado de Chihuahua, de los cuales, se han decomisado una decena, de los que Núñez Soto destacó que son de modelos anteriores, y que incluso se utilizan para trabajo y generación de ingresos de los afectados.





Te puede interesar:









Local Expondran la Ética Profesional Rodrigo Ramírez del Colegio de Periodistas “José Vasconcelos”

Local Notable mejora en campos en la Deportiva Sur

Policiaca Encuentran hombres calcinados en camino a Carrizalillo