Acusa LeBarón a Barzón de robar propiedad en Galeana

Los conflictos en la zona noroeste del estado continúan entre la familia de Joel LeBarón con los diversos integrantes de El Barzón, pues entre las confrontaciones y acusaciones, la familia en cuestión ya pidió tranquilizar las cosas, para terminar con la discriminación y los abusos de los que han sido víctimas.

Así lo dio a conocer Julián LeBarón, quien en representación de la comunidad mormona, dijo que pretender terminar con la problemática del lugar, “vamos a seguir actuando de buena fe, en algunas cosas no vamos a estar de acuerdo, pero no queremos problemas, no queremos violencia, queremos arreglar las cosas, si hubiéramos entrado en el juego de la violencia, hubiera sido una masacre”.

Lo anterior, luego de que la familia Villa Esquivel, acusará a los LeBarón de haber ocasionado daños superiores a los 4 millones de pesos, cuando destrozaron una propiedad ubicada en el Rancho La Victoria en Galeana, que entró en conflicto de compra venta al haber generado un trámite de palabra.

“Lo que sucedió en ese lugar, fue que nosotros éramos vecinos por allá del 2008 nos venderían el predio y todo lo hicimos de palabra porque si teníamos una buena relación, sin embargo 10 años después cuando cultivamos 5 hectáreas de nogales, decidieron no entregar la propiedad y negaron todo, quedándose así con la producción y los trabajos que hicimos en el rancho, eso se fue a tribunal y el tribunal les dio la razón porque no estaba la firma de mi madre” explicó.

Dice que el tribunal decidió que Fabián Villa era el dueño de la propiedad, a pesar de que a ellos le entregaron el documento del Registro Agrario a nombre de su madre en el 2008, pero que por no contar con una firma, el Tribunal Agrario le dio la razón y fue como presuntamente se apoderaron de una de sus propiedades.

Hasta el momento las confrontaciones en esa zona del estado, siguen por parte de ambas partes, ya que existen denuncias, acusaciones y una serie de inconformidades entre ambos por lo cual se han desarrollado riñas, enfrentamientos y daños a diversas propiedades, principalmente en algunas comunidades como Buena Ventura, Constitución y otros

