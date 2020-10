Adelanta Secretario del Ayuntamiento la cancelación de la Feria del Hueso

César Jauregui, secretario del Ayuntamiento de Chihuahua adelantó que es probable que no se pueda realizar la Feria del Hueso, en la conmemoración de las festividades en torno al Día de Muertos, en la que se instalaba una verbena popular a lo largo de la calle 16, de la colonia San Jorge, durante casi una semana.

Popularmente, se ha instalado la Feria del Hueso con venta de todo tipo de mercancías, además de comida y antojitos mexicanos, y por supuesto, las tradicionales flores, arreglos florales, para adornar las tumbas.

También acuden tianguistas de otras partes del país, con el voceo de las tradicionales cobijas, venta de cañas de azúcar, conjuntos musicales, que forman una gran verbena en la calle que aglutina los panteones municipales 1 y 2, también panteones privados como el de Dolores, que es uno de mayor antigüedad en la ciudad.

“Lo más probable es que no se pueda celebrar la Feria del Hueso. No existen condiciones, hay que recordar que la afluencia calculada esos días es de miles de personas, y el semáforo que actualmente tenemos, no nos permite celebrar ese tipo de eventos”, dijo.

