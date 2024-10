Advierte alcalde que multarán a artistas si cantan narcocorridos en su presentación en Expogan

Con la cercanía de la ExpoGan Chihuahua el alcalde Marco Bonilla comentó que los artistas que se presentaran en dicho evento, también serán acreedores de una multa en caso de interpretar alguna melodía que haga apología al delito o denigre a la mujer.

“Vamos a ser implacables con este tema”, comentó el edil municipal, quien explicó que por lo ocurrido en el estado de Sinaloa, ahora más que nunca aplicarán las multas correspondientes a cualquier artista que incumpla la ley en la capital.

“Yo creo que ese es el reflejo de las canciones con apología a los diferentes tipos de violencia, y justamente no podemos permitir que eso suceda en ningún rincón de México, como he dicho siempre, no podemos ser una sociedad hipócrita”, expresó.

Así, el alcalde aseguró que van a continuar combatiendo la violencia en beneficio de toda la ciudadanía, además, invitó a los promotores de los artistas a determinar si prefieren presentarse en otras ciudades donde sí les permitan esas canciones.

Debido a que sí quieren presentarse en Chihuahua capital, deberán de cumplir la ley y acatar con el Reglamento de Espectáculos Municipal, el cual mencionó el alcalde Bonilla, está causando revuelo entre los promotores que claman por el derecho a la libre expresión.

Sin embargo, Bonilla resaltó que el derecho a una vida libre de violencia tiene mayor relevancia dentro de la capital, por lo cual, para evitar caer en la violencia, continuará haciendo su parte desde su puesto como alcalde.

Por otra parte, el subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva mencionó que tienen en el foco a cuatro artistas que se presentaran durante la ExpoGan de este próximo 10 al 20 de octubre, debido a que dentro de su repertorio tienen melodías de apología al delito.

Los cantantes del subgénero corridos tumbados Óscar Maydon y del regional mexicano Marca Registrada, se encuentran dentro del foco de las autoridades municipales y se espera que antes de sus presentaciones, realicen el depósito de la garantía de no cantar narcocorridos.

Esta garantía de que no interpretaran canciones que hagan apología al delito o a la violencia de género es de 705 mil 705 pesos, pudiendo variar, dependiendo de la letra que contenga la canción.

Asimismo, Oliva comentó que se presentará Edición Especial, quienes a pesar de también tener este tipo de canciones en su repertorio, en sus presentaciones anteriores no se interpretaron estas melodías.

Al igual que con el cantautor Remi Valenzuela, quien tuvo espectáculos durante el 2022 y 2023 en la capital y respetó completamente el Reglamento Municipal de no cantar ninguna canción que haga apología a ningún tipo de delito.

Cabe resaltar que el evento tendrá 30 inspectores para regular al área de los bares y restaurantes, así como a los vendedores que se instalan tanto dentro como fuera del ExpoGan.