Advierte especialista de la UACH sobre mordedura araña violinista

“Chihuahua es considerado como uno de los estados que más casos de mordedura de araña Violinista presenta, por lo que hay que reconocerla perfectamente como un arácnido café y en el dorso una mancha en forma de violín invertido; es de hábitos nocturnos y sin dolor en la mordedura, causa destrucción en la piel”, informó el Dr. Mario Alberto Rojas Alanís, catedrático de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

El especialista indicó que la mordedura de araña venenosa penetra en la piel a través de un colmillo con el que “inyectan” el veneno y en el caso de la región de Chihuahua, las Viudas Negras o la Violinista, llegan a ser mortales para las personas, por lo que se deben de reconocer inmediatamente.

Durante el programa Consultorio UACH que se transmite todos los lunes por la frecuencia 105.3 FM de Radio Universidad, el doctor agregó que en esta época, las temperaturas son más altas, por lo que predominan insectos y los problemas por mordeduras o picaduras son más frecuentes.

“La araña Violinista causa entre otras afectaciones, la destrucción de glóbulos rojos y plaquetas, que provocan la insuficiencia renal y daños el cuerpo que pueden causar el deceso del paciente. Afortunadamente existen elementos y medicamentos adecuados para tratar con tiempo la mordedura”, explicó.

Las mordeduras más recurrentes son las ocasionadas por arañas, así como también la picadura de abeja y hormiga, que son las más reportadas en el Centro Toxicológico de Chihuahua; estas últimas generan desde leves reacciones hasta complicaciones severas si no son atendidas con tiempo.

En el caso de la Viuda Negra, se reconoce como un color negro brillante, con una mancha en forma de reloj de arena color rojo o naranja, se encuentran en las tuberías del agua, aires acondicionados o por debajo de los tanques de gas. El veneno es neurotóxico, que en 30 minutos después de la mordedura empieza a hacer reacción, con dolor intenso en los omóplatos, pelvis y pecho, que es confundido con un infarto.

El Dr. Rojas Alanís indicó que las picaduras de abejas, abejorros, avispas u hormigas son atendidas de manera similar; estas se manifiestan después del contacto del insecto con problemas de inflamación en la zona de la picadura, complicaciones de respiración, sensación de “garganta cerrada”, todo esto en los primeros minutos de la picadura, por lo que es importante acudir de manera inmediata al médico y por ningún motivo recurrir a remedios caseros.

El especialista agregó que en caso de reacción alérgica, no debe presionarse la zona de la picadura, ya que no logrará expulsar el veneno, si no por el contrario, será aplicado con más profundidad, por lo que se debe lavar con agua y jabón líquido -sin tallar-, con un material plástico en sentido contrario de la inclinación de la picadura.

Por último, el médico confirmó que las tarántulas no representan ningún peligro mortal para el ser humano en la región, solamente ligeras reacciones alérgicas, en quienes si podrán ser peligrosas sería en los perros, pero que en cualquiera de los casos, se debe llamar inmediatamente al 911 e informar que el paciente fue víctima de una mordedura o picadura, serán las autoridades quienes referirán al lugar indicado para suministrar el tratamiento adecuado.