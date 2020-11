Advierte Maru Campos posible triunfo de Morena en el estado de Chihuahua

La presidenta municipal de la ciudad de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván advirtió sobre un posible triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional en los comicios electorales por la gubernatura en 2021, si se designara a al senador Álvaro Madero como candidato por el Partido Acción Nacional.

“En Chihuahua no queremos a Morena, no queremos que llegue al gobierno del estado, y definitivamente, el senador Madero no tiene esa competitividad para hacer Morena a un lado”, aseveró en el programa Los Periodistas, de La Octava, durante una entrevista realizada por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.

La alcaldesa Maru Campos destacó que para la campaña 2021, se realizará una alianza muy importante como panistas y como ciudadanos con otras fuerzas políticas; pero desechó la idea de una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, pues se buscaría, dijo, alianzas con causas justas y nobles, para dar la batalla a Morena, al que calificó como un régimen autoritario y oficialista.

“Más allá de partidos, etiquetas e ideología, es una alianza con la ciudadanía, es una alianza con causas y, con esa oportunidad del gobierno de evitar el dolor evitable. El gobierno, es a final de cuentas, para evitar ese dolor que puede hacerse a través de recursos públicos, de capital humano, de autoridad. Chihuahua, lo ha logrado hacer como municipio, como capital”, afirmó Maru Campos al mencionar que el municipio cuenta con finanzas sanas, primer lugar nacional en transparencia, y reducción de índices delictivos.

Al ser cuestionada sobre la situación interna del PAN estatal, reconoció que la presidenta del Comité Directivo Estatal es muy cercana al gobernador Javier Corral; sin embargo, dejó claro que el voto de Rocío Reza es el mismo que el de cualquier militante de Acción Nacional

“Si es Gustavo Madero el candidato, estoy segura que nos sumaremos, pero lo veo muy lejos. Gustavo Madero tiene un buen trabajo a nivel nacional, pero le hace falta estar más cerca del ámbito local, estar más cerca de los chihuahuenses”, dijo, y acotó que en una encuesta de Massive Caller, le favorece en los indicadores en casi tres a uno a sobre Gustavo Madero, en una elección interna.

“Yo creo que esto es lo que ha llevado a la desesperación, de pedirle a su suplente que vaya y opere al Ministerio Público, que presione a testigos protegidos que tienen del caso de César Duarte, que presionen a colaboradores para que Gustavo Madero sea el candidato de Acción Nacional, pero esto pone en riesgo al estado de que sea Morena quien gane y no sea Acción Nacional”, opinó la alcaldesa Campos, al referirse a la denuncia que hizo pública, con material de video y audios como evidencia, de un supuesto acoso a un ex colaborador, identificado como Pablo Canaán.

Así mismo, pidió que haya una elección interna, no por designación, que los panistas quieren decidir y queremos elegir al candidato, en la votación de los más de 9 mil militantes en el estado de Chihuahua, por candidatos a gobernador, alcaldes, diputados federales y diputados locales.





