Afecta a 300 hogares paro en producción de ladrillos

Alrededor de 300 familias que habitan las colonias Ladrilleras Norte y Sur en la ciudad enfrentan una fuerte crisis económica por la contingencia sanitaria ante el Covid-19, ya que hace dos meses suspendieron la fabricación de ladrillos, actividad económica a la que se dedican, siendo ésta su única fuente de ingresos.

Los habitantes de estos puntos de la ciudad viven en diminutas casas que ellos mismos construyen con cartón y madera, pues aunque se dedican a la fabricación de ladrillos, las ganancias que obtienen apenas les alcanzan para comer, además de que no han recibido ayuda de ningún tipo por parte del Gobierno, pues señalan que sólo a las familias indígenas que habitan estas mismas colonias les han entregado despensas.

Foto: Edna Martínez | El Heraldo de Chihuahua

Juan Aguirre, quien se dedica a la fabricación de ladrillos desde hace 26 años, señaló que ha pasado los meses más difíciles, pues aunque sus hijos ya son independientes, él es el sustento para su esposa y para sí mismo; su hija mayor les estuvo ayudando con un poco de mandado, pero finalmente a ella también la despidieron de la maquiladora donde trabajaba.

Durante un recorrido por estas colonias alejadas de la mancha urbana, se pudo constatar que la fabricación de ladrillos se encuentra parada, y algunos de los moradores informaron que entre ellos comparten lo poco que les va quedando para comer, ya que eventualmente ciudadanos que no pertenecen a estas colonias acuden a llevarles un poco de comida.

Juan trabaja de manera independiente, y por semana llega a fabricar hasta 30 mil piezas entre una persona que contrata dependiendo la época del año y él, sin embargo, como todas las familias de este lugar, pasa por una muy mala racha.

Por su parte, la señora Virginia Márquez, quien también vive de la fabricación de ladrillos, hizo un llamado a las autoridades para que se les brinde al menos en esta época de contingencia, algo de apoyo, “que nos den a todos, no estamos en contra de que se les dé a los indígenas, pero también nosotros estamos necesitados”, dijo.

“Vivimos del ladrillo, pero ahorita está todo parado, porque no hay quién nos compre y no tenemos para comer”, puntualizó.

En las Ladrilleras, al norte y sur de la ciudad, impera la pobreza, y según palabras de los habitantes, “están olvidados por el Gobierno”, pues ni en otras épocas ni en la actualidad se les ha ayudado, “ni con dinero, ni con despensas, con nada”, afirmaron.

Si bien es cierto se ganan la vida elaborando ladrillos, no se quedan con parte de este material para uso propio, ni siquiera en los casos en que son trabajadores por cuenta propia, ya que es muy poca la ganancia que tienen, y esto apenas les alcanza para las necesidades básicas.

Prácticamente estas colonias estás conformadas por cientos de ladrillos para su comercialización, ayer en algunos tramos se veían unos cuantos, pero los trabajadores señalaron que no hay quien los compre, por lo que están esperando que la situación económica mejore, para venderlos.

Los ladrillos los venden en dos pesos promedio, cada uno, pese a que el proceso de fabricación no es nada sencillo. La mano de obra requiere de gran esfuerzo, se deben batir toneladas de barro que es la materia prima, además de que el tiempo para la fabricación es de no menos de 13 horas, pues este tiempo es el que deben permanecer en el cocedor.

La fabricación de ladrillos es un trabajo duro tanto en invierno como en época de calor, y son alrededor de 300 personas que realizan este trabajo, en su mayoría son varones que a partir de los 14 años comenzaron a laborar, pero también hay mujeres que apoyan a sus esposos, e incluso algunos niños de menos de 11 años que ya se ven en la necesidad de ayudar a sus padres.

Pese a que la fabricación de ladrillos no es nada sencilla, quienes la llevan a cabo apenas logran unos 600 pesos semanales que usan para las necesidades básicas, por lo que su condición de vida es muy precaria, los fabricantes aseguran que para ellos no existe la posibilidad de mejorar, pues la mayor parte no ha podido ir a la escuela, y toda su vida se han dedicado a la misma actividad, por lo que esperan que las autoridades volteen los ojos hacia ellos, en esta situación de contingencia.