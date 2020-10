Afectó evaporación nivel de La Boquilla: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de asuntos politiqueros a los obstáculos para extraer el agua de las presas de Chihuahua para utilizarla en el pago del Tratado de Aguas y Límites de 1944, entre México y Estados Unidos; y señaló que existe una manipulación política para favorecer la aspiración a la candidatura por la gubernatura del estado de Gustavo Madero.

“Encontraron una circunstancia -que ellos pensaron favorable- para politizar el asunto, para promover la candidatura de Gustavo Madero al gobierno de Chihuahua, por el PAN, eso es todo. Además, agréguenle los intereses de acaparamiento del agua de un grupo de productores que siempre se han servido con la cuchara grande, porque esto no tiene que ver con la mayoría de los productores”, aseveró el presidente López Obrador.

El jefe del Ejecutivo nacional adjudicó a la evaporación la pérdida de una “cantidad de agua importantísima” de la presa La Boquilla, misma que dijo, pudo ser usada para cumplir con el compromiso bilateral; que de acuerdo con el reporte del Monitoreo de las Principales Presas de México, presenta un volumen de 919.45 millones de metros cúbicos de una capacidad total de almacenamiento de 2 mil 893.57 Mm3, lo que equivale a 31.78%.

“Por asuntos politiqueros -porque no lo puedo llamar de otra manera, porque ni siquiera se puede hablar de asuntos electorales, y mucho menos, asuntos políticos-; por querer agarrar la bandera de la defensa del agua, ya todos los agricultores de Chihuahua tienen asegurada su agua, incluso, hoy también, se informaba que están pidiendo una prórroga para que se les entregue el agua, que no sea en este mes de octubre, sino en noviembre, o sea, no había problema de que escaseara el agua”, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, el presidente argumentó que la mayoría de los productores de México no tienen acceso al agua, sino que son temporaleros, y los que tienen acceso a los sistemas de agua, a los distritos de agua, la mayoría son pequeños. Afirmó que los grandes productores son los que acaparan el agua y son los que no quieren quedarse sin agua en demasía.

En el tema de la relación bilateral, el gobierno de Estados Unidos reclama que se cumpla con el acuerdo, para lo que enviaron a personal del Departamento de Estado, que se encuentra en comunicación sobre el tema del Tratado de Aguas con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón.

“Siguen demandando que se cumpla con el tratado, estamos explicando las circunstancias en que se está buscando cumplir. Lo difícil que ha sido cumplir, ya deberíamos haberlo hecho. El gobierno de Estados Unidos está reclamando que se cumpla con el acuerdo, todos los estados del norte, han contribuido con su cuota, sólo falta Chihuahua, que no ha cumplido”, dijo.

El presidente de México reiteró su preocupación por la cercanía con el proceso electoral del vecino país del norte, y la intención por parte del Estado Mexicano de que no se utilice el asunto del pago de agua en contra del país, para lo cual se están buscando alternativas, pues continúa la voluntad de cumplir con las obligaciones del Tratado de Aguas de 1944.

“No estamos descartando la posibilidad de cumplir, estamos viendo otras opciones, otras alternativas; y si no se pudiera, aquí lo vamos a informar, y vamos a buscar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos”, señaló.





