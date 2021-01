Afirma Corral que la verdad saldrá a relucir

“Ya vendrá la verdad jurídica. Punto”, dijo el gobernador Javier Corral respecto a las campañas de mentiras y distorsiones en torno al proceso que se le sigue a su antecesor para que pueda ser extraditado conforme a las investigaciones de la Operación Justicia para Chihuahua.

En entrevista con los medios de comunicación, indicó que tampoco le asombra ni sorprende la colaboración del secretario del Ayuntamiento (César Jáuregui Moreno) en la defensa del exgobernador de Chihuahua, luego de que el pasado martes, uno de los abogados intentó introducir el audio que le grabó Jáuregui al exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, para impedir la extradición del exmandatario.

“Sabemos que lo hacen desde hace tiempo. Nosotros negamos categóricamente presión alguna sobre cualquier persona o testigo y menos de mi parte; es falso no es así, son estrategias legales que se presentan para tratar de desacreditar el proceso de extradición”, expresó.

El mandatario dijo no estar de acuerdo con que se esté poniendo en tela de juicio a las autoridades judiciales del estado de Chihuahua a partir de estrategias mediáticas de distorsión, de difamación y pretendiendo descalificar a los acusadores, para influir en los jueces y advirtió que pronto llegará la verdad jurídica.

Añadió que una y otra vez se ha insistido en que los casos que se llevan en la Fiscalía del Estado tienen un caudal probatorio muy amplio, muy robusto, donde ninguna causa penal se cifra o se basa solo en un testimonio o en un hecho.

“Son procesos de investigación muy amplios, con un conjunto de elementos en donde los dichos de alguien se corroboran, se investigan, se comprueban. Así lo ha hecho la Fiscalía en todo tiempo”, detalló.

Reiteró que en el caso de la grabación que presentó el secretario del Ayuntamiento, el propio exsecretario de Hacienda lo aclaró ampliamente y ratificó sus señalamientos.

Pero también, señaló, es importante decir que no es ni siquiera ese, el principal testimonio (de Jaime Herrera) en el que se basan la mayoría de las acusaciones en contra del exgobernador, hay un conjunto de documentales, de informes financieros, de auditorías, de información bancaria y de diversos testimonios comprobados.

Entonces, agregó, “lo que se pretende, es generar mediante campañas mediáticas una distorsión de los hechos, eso es lo que está en marcha en muchos de estos casos de los expedientes “x”, que los actores involucrados o los acusados recurren a campañas mediáticas para tratar de distorsionar los hechos jurídicos, generar una confusión o una falsa opinión y tratar de generar un ambiente que les permita presionar a instancias judiciales para modificar lo que técnicamente debe ser”.

Dijo confiar en los procesos de judicialización en el estado de Chihuahua y destacó que no está de acuerdo con que se esté poniendo en tela de juicio a las autoridades judiciales ni por unos ni por otros.

“Lo he dicho en otras ocasiones: nos sentimos muy orgullosos de la actuación del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en el papel que ha desempeñado y desarrollado como parte fundamental de la Justicia para Chihuahua, en los procesos de judicialización y yo no tengo ningún elemento objetivo para poner en duda esa actuación y esa imparcialidad”.

Es momento, destacó, de darle a cada hecho su dimensión y a cada día su propio afán; “ya vendrá la verdad jurídica, punto. Siempre hay en medio mucha palabrería y muchas mentiras y muchas distorsiones y campañas de difamación y de… así son las estrategias legales, siempre se pretende descalificar a los acusadores y siempre se busca influir en el ánimo de los jueces con campañas mediáticas”.

En cuanto a las acusaciones de la alcaldesa con licencia y sus abogados de que no se les han entregado copias de los expedientes, el gobernador Javier Corral indicó que: “primero, son mentiras. Es muy importante decirlo. Tampoco vamos a estar respondiendo a una campaña mediática que tiene como propósito lo mismo, porque es la misma estrategia: descalificar o acusar persecución política”.

“Para nosotros, este tema no sólo se ha convertido dentro de la Operación Justicia para Chihuahua en un objetivo muy importante de reparación del daño, es también ya una lucha por la verdad dentro del derecho a la información que tiene la sociedad chihuahuense, en un asunto que los actores acusados han hecho una estrategia mediática”, destacó.

Consideró que es muy importante decir que los señalamientos de la alcaldesa y sus abogados acusan una ignorancia supina sobre los nuevos procedimientos judiciales en el estado de Chihuahua y la realización de los juicios orales, porque hace 10 años se abrogó en el estado de Chihuahua el requisito de foliar y sellar las carpetas.

“Debo decir que ayer y esto es muy delicado, se trató de distorsionar un hecho jurídico ante un juez, o más bien, ante la opinión pública. Se dijo que no se había entregado la carpeta, sucedió todo lo contrario, los abogados y los acusados pidieron una semana más de tiempo para poder imponerse del conocimiento de la carpeta por el volumen de los informes y el caudal de pruebas que ha presentado la Fiscalía General del Estado”, aclaró.

Abundó que al contrario, ellos fueron los que pidieron diferir la audiencia de imputación y ¿qué salieron a decir afuera? todo lo contrario.

Yo creo, señaló el mandatario estatal, que eso lo están viendo los jueces, “yo creo que ese actuar lo están registrado los jueces. Así no se prueba la inocencia de nadie, se prueba en las audiencias de imputación con elementos”.

Por eso, insistió que rechaza de quien sea, las acusaciones de que la Fiscalía General del Estado distorsiona o no entrega carpetas.

“Estamos ante una estrategia legal que pretende que no se conozcan las imputaciones de la Fiscalía que va a buscar cercar informativamente el contenido de esas audiencias para que la sociedad chihuahuense no se entere de lo que realmente está en esas carpetas. Esa es toda la estrategia y si pueden alargar o cancelar o suspenderlas, van a tratar de hacerlo, porque lo único que no se quiere es que se conozca la verdad”, reiteró.

Expresó que el Estado se va a remitir al procedimiento judicial.

De igual manera, explicó el motivo por el que no se reunió con el dirigente nacional del Partido Acción Nacional: “no tuvimos el encuentro porque no quise, sinceramente, ser sujeto de interpretaciones erróneas. La noche del proceso interno del PAN, Cortés dijo que el PAN defendería con todo a la candidata de las acusaciones que se le estaban haciendo”.

Señaló que siendo así, “me parece que yo no debía reunirme con él de modo alguno mientras estén en marcha estos procesos de judicialización, porque como eso ya no está en mis manos y no conozco el derrotero que eso pueda tomar, ni las decisiones que puedan venir sobre ello”.

“Yo no quiero –agregó– prestarme a ninguna interpretación de nada que tenga que ver con el principal defensor que se ha constituido el presidente del partido, se ha asumido como el principal defensor de ella y por lo tanto yo estaba impedido en ese momento y no quiero generar una sospecha de negociación alguna indebida”.

Recordó que además, en ese momento estaban en paralelo procesos de negociación interna del PAN de espacios y candidaturas, y “yo no quería, ni quiero generar ninguna duda, a ni un solo ciudadano, de mi actuar en este tema, porque he dicho que no vamos a negociar la ley por ningún motivo”.

Cuando se le cuestionó en torno a si había sido objetivo que el partido asumiera la defensa (de la alcaldesa con licencia), el gobernador Javier Corral señaló que “es imprudente por lo menos, pero ya ellos tendrán sus justificaciones”.

