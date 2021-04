Afirma gobernador que no conoce robo de armamento de La Boquilla

El gobernador Javier Corral señaló desconocer que existiera una denuncia por robo de armamento a elementos de la Guardia Nacional, ello luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que dichas armas se localizaron en Nayarit.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El gobernador Javier Corral se dijo sorprendido por la declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de esta mañana en su habitual conferencia de prensa, en el sentido de que se habían encontrado armas en Nayarit que fueron robadas a la Guardia Nacional en el conflicto por el agua en la Presa La Boquilla.

“Yo no tenía conocimiento”, fue su reacción cuando lo cuestionaron al respecto en rueda de prensa en Ciudad Juárez, “ni la Fiscalía General del Estado. No sé si el Ministerio Público Federal, que hubiera denunciado el robo de armas en el conflicto de La Boquilla, es el primer dato que yo tengo al día de hoy”.

Lo que sí conoció de ese conflicto, fue una denuncia por parte de la Guardia Nacional en contra de tres jóvenes del municipio de La Cruz, a quienes se acusó de portar granadas de fragmentación.

Sobre ese particular aseguró que ese hecho es absolutamente falso “y nosotros varias veces hemos intervenido, yo de manera directa y personal con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, le he dicho que eso no es cierto”.

El mandatario estatal argumentó que los jóvenes nunca portaron granadas de fragmentación; por lo tanto, esa acusación es injusta, es indebida y consideró que hay una muy mala clasificación de ese delito, porque el artefacto, que en efecto tenían los jóvenes, eran botes de gas lacrimógeno que tomaron indebidamente de equipo que la Guardia Nacional dejó cuando se replegó para evitar un enfrentamiento violento.

Javier Corral aceptó que varias personas, entre ellos esos jóvenes, sustrajeron un chaleco, gases y artefactos que no son letales, porque son los que utilizan la Guardia Nacional y las corporaciones policiacas para dispersar manifestaciones con lacrimógenos.

“Esa es la única denuncia que nosotros conocemos que se haya presentado por parte de la Guardia Nacional. No sabíamos que se le había sustraído armamento que ahora apareció en Nayarit, que fue lo que dijo el presidente por una detención que se hizo al Cártel Jalisco Nueva Generación”, señaló el titular del Ejecutivo estatal.

Por eso, consideró que lo más importante de todo esto, es la propia declaración del presidente de la República, en el sentido de qué es un hecho que se investiga y del que ya se tienen elementos.

“Nosotros estamos dispuestos, como siempre lo hemos estado, a colaborar en las investigaciones y en los requerimientos que a nosotros se nos formule para cooperar a aclarar los hechos”, indicó.

Te puede interesar: