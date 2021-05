Agenda 2021: Empleo ¿Cantidad o calidad?  

El Heraldo de Chihuahua





El estado de Chihuahua registra un total de 920 mil 933 trabajadores hasta el mes de marzo de 2021, según el último informe del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que se traduce en un crecimiento de 1.8% en la tasa de empleos anual, a pesar de la pandemia por Covid-19.

En cuanto a la formalidad e informalidad del empleo, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la entidad tiene una tasa de informalidad de 32.3%, es decir, que de cada 10 empleos en el estado, 3 son informales. En la óptica de los propios analistas del organismo, es un nivel bajo respecto de la mayoría de estados en el país.

En materia salarial, la percepción de un salario promedio por jornada laboral en la entidad es de 424.23 pesos diarios, 66.5% más alto que el salario mínimo, lo que se traduce en un sueldo mensual promedio de 10 mil 181.5 pesos.

En el contexto de la pandemia, la apreciación es que la entidad ha recuperado puestos de trabajo, no a los niveles que tenía antes de la contingencia sanitaria y el nivel de ingreso, aunque es más alto que en regiones como el sureste del país, para el costo de vida local aún es bajo. Además, el ritmo de nivelación laboral se ha concentrado en Ciudad Juárez y no prevalecen las mismas condiciones para el resto de la entidad.

La política pública que se requerirá en la materia será fundamental y por ello se cuestionó a quienes aspiran a gobernar el estado cuál será su estrategia.





Chihuahua Futura se aplicaría a nivel estatal: María Eugenia Campos

La candidata del PAN-PRD por la gubernatura expresó que en materia de empleos importa tanto la calidad como la cantidad. Son fundamentales –subrayó— para el buen desarrollo de una entidad y la calidad no exime a la cantidad.

“De hecho ya estamos trabajando en la calidad de los empleos, de los ingresos, lo estamos haciendo con el sector productivo, lo hicimos con este proyecto llamado Chihuahua Futura, el que ahora encabeza Manque Granados junto con el sector empresarial”.

Detalló que se tienen pláticas con la industria manufacturera, ya que la idea es tener más puestos de trabajo para los chihuahuenses, pero también darle valor agregado y lograr subir los ingresos, toda vez que Chihuahua lleva 20 años con dos salarios mínimos y actualmente la gente no pide más empleos, sino un mejor salario.





Pasar de la manufactura a la mentefactura: Alfredo Lozoya

Para el abanderado de Movimiento Ciudadano, hay algunas regiones del estado donde se necesita la generación de empleos en volumen, como son algunos rincones serranos donde no hay nada de trabajo y urge llevar las oportunidades de desarrollo a esos lugares.

Por otro lado, perfiló, están lugares como Ciudad Juárez, Chihuahua y otros municipios grandes donde es tiempo de pasar de la manufactura a la mentefactura, es decir, que las nuevas generaciones puedan trabajar desde una cochera, haciendo grandes proyectos y emprendiendo negocios y que así se pueda generar una mejor calidad de los empleos que se ofrecen.

“Estoy seguro que Ciudad Juárez ha tenido una vocación manufacturera desde hace mucho tiempo, pero es momento de pensar en movernos y salir al mundo para diversificar los empleos, que realmente sean de mucho mayor calidad. Yo estaría dividiendo el estado, para así decidir dónde se necesita calidad y en dónde se requiere cantidad”.





Inversión social, eje central para crear fuentes laborales: Brenda Ríos

En la óptica de la aspirante a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México, el giro total de realidad provocado por la pandemia, tanto en lo social como en lo económico, nos ha golpeado a todos como sociedad. En lo laboral, la catástrofe ha dejado sin alimentos de la canasta básica a miles de familias chihuahuenses.

La crisis –puntualizó- sigue posicionándonos en la lista de las 15 entidades con la tasa de desocupación más baja del país, según datos del Inegi. Aun así, los efectos de ésta son devastadores para muchas familias.

“El mercado laboral se debe recuperar para producir cambios profundos en nuestro estado y ese cambio lo vamos a lograr con la creación de nuevas plazas laborales bien remuneradas, talleres de autoempleo, programas que fomenten la producción y mercado de lo que hacemos en la región. Se buscará además la equidad salarial entre hombres y mujeres.

“Lo veo en cada recorrido: la gente está preocupada, su rostro refleja la incertidumbre de no saber si el día de mañana comerán sus hijos. El futuro ya no nos parece distante, llega con prisa y nuestros jóvenes necesitan empleos bien remunerados, asegurar su futuro y dejar atrás la incertidumbre que genera la pandemia”.

Por eso le apuesto –agregó— a la creación de más empleos y mejor pagados, lo que simultáneamente permitirá reactivar la economía estatal. “La inversión social, que no se ha dado en otras administraciones o que se ha descuidado, hoy debe ser el eje central de cualquiera que aspire a gobernar con atención y cercanía con la gente”.





Impulsaré un amplio programa de fomento al empleo: Loera

“La pregunta expone una disyuntiva falsa. Al requerir la elección de una u otra condición se sobreentiende que generar empleos en gran volumen se reducen las posibilidades de generar empleos de calidad y que optar por lo segundo puede dejar sin empleo a la mayoría de trabajadores no calificados, o a la fuerza de trabajo joven que se incorpora año con año al mercado laboral.

Juan Carlos Loera, candidato de Morena-PT-Panal, expuso que en consecuencia, la respuesta va más allá de dicha disyuntiva, pues ambos tipos de empleo están estrechamente conectados.

“Es el caso de nuestro país y del estado de Chihuahua, se debe reconocer la importancia y necesidad de que los dos tipos de empleos se desarrollen de manera simultánea. Por citar un ejemplo, en la industria maquiladora la mayor parte de las posiciones laborales son operativas. Por ello, se debe impulsar un programa formativo que dote a las y los trabajadores de las herramientas y habilidades necesarias que les permita ingresar a un mercado laboral mejor remunerado.

“Los efectos positivos que produce el empleo de calidad son, entre otros, mejores salarios, mayor efecto multiplicador en la economía, mejores condiciones laborales, mayor productividad y eficiencia en la empresa”.

Consideró que asimismo aumenta la motivación, las opciones de desarrollo, mayor satisfacción en el empleo y mejores condiciones de seguridad social para las y los trabajadores.

“En mi gobierno, de la mano del sector productivo, impulsaré un amplio programa de fomento al empleo que no sólo busque reducir la tasa de desempleo en el estado, sino que –acorde con la política promovida por la Cuarta Transformación— mantenga el ritmo de incremento a los salarios y mejore las condiciones laborales de las y los chihuahuenses. Generaremos las acciones que favorezcan más y mejores empleos, que aumenten la productividad y, en consecuencia, que tengamos los sectores económicos dinamizados que requiere el estado de Chihuahua”.





Urge un balance entre puestos e ingresos dignos: Alejandro Díaz

“Como cualquier sistema, somos tan fuertes como el más débil de los eslabones de nuestra cadena. Lo externé ante los empresarios en el evento del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez: El desarrollo económico implica más ingresos, mejores sueldos.

“No es que sea una cosa o la otra, por eso es por lo que tenemos problemas sociales, no puede haber gente trabajadora con sueldos insuficientes, ni unos cuantos con sueldos fabulosos y los demás, desempleados y con hambre”.

Para el candidato de Fuerza Por México se requiere un Chihuahua donde todos tengamos el trabajo que nos permita contar con ingresos dignos, que nos permita satisfacer todas nuestras necesidades y convivir en paz. Así es como un jefe de familia tiene para brindarle a su familia sustento, educación y diversión.

“Por eso es que, para obtener resultados diferentes, hay que hacer las cosas de forma diferente y elegir a personas como nosotros, ciudadanos que viven la realidad de forma diaria. Dos cosas son seguras: Una es que se requiere de un gran esfuerzo entre todos y la otra es que sí podemos lograrlo, la condición es que hay que unirnos todos los ciudadanos para cambiar las cosas, cambiarlas de raíz”.





Primero lo primero, generar el empleo: Luis Carlos Arrieta

El aspirante del PES indicó que para generar empleos por supuesto se requiere de una plataforma que permita la creación de todos los puestos de trabajo necesarios.

“Pero no podemos limitarnos a que sean de calidad o no, siempre y cuando cumplan con las leyes mexicanas. Se aspira a que la mayoría de los empleos generados sean de calidad y no reducir nuestra capacidad a uno u otro, sino dar empleo a las personas y de ahí elevar las condiciones”.





Por mejorar el nivel salarial: Graciela Ortiz

Para la abanderada del PRI a la gubernatura, su propuesta en materia de generación de empleos se inclinará por sueldos dignos y fomentar el desarrollo de puestos de trabajo.

“Desde luego hay que buscar la calidad. El mejoramiento del nivel salarial es fundamental para lograr un verdadero crecimiento del ingreso familiar”.

Con información de Mayra Carmona, Adriana Saucedo y Antonio Garfio

