Agenda 2021: ¿Legalizar o no la marihuana?

El cannabis no será la droga más dañina, según la Organización Mundial de la Salud tampoco la más rentable para el narcotráfico, pero sí la más consumida del planeta con un estimado de 192 millones de usuarios.

No obstante, es la que lleva a más personas a tener problemas con la justicia, más de la mitad de los delitos relacionados con drogas en el mundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas.

A partir de ello, comenzó el debate internacional para regular su uso y con ello dar pie a su legalización y la de otras drogas con el fin de acabar con el poder que la clandestinidad da al narcotráfico.

Ya desde 2017 se aprobó el uso medicinal. El año pasado un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de la Unión llevó a debatir la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y las reformas de la Ley General de Salud y del Código Penal, lo cual ya ocurrió pero todavía tiene que ser ratificado.

Al margen de que esa regulación dejó más dudas que respuestas, el tema ya está sobre la mesa y las entidades tendrían que replicar las reformas legales y evaluar sus particularidades como Chihuahua, ante su comportamiento doméstico, y en ese sentido es importante saber qué opinan los candidatos –dos no respondieron— a la gubernatura, a quienes les tocará abordarlo, pues ya para entonces la ley habrá salido del horno.





Defender la vida y la familia: Luis Carlos Arrieta

“Estoy en contra de toda sustancia que afecte al sistema nervioso y a las familias. Yo estoy aquí para defender la vida y la unidad familiar”, destacó el abanderado del PES.

Agregó que cualquier sustancia tóxica que dañe la unidad de la familia y a los seres humanos, “voy a estar totalmente en contra; es reprobable e irresponsable que pensemos que podemos drogar a nuestros hijos causándoles adicciones”.

De encabezar la administración pública del estado, el aspirante resaltó que “en el gobierno tenemos que regular absolutamente todas las sustancias tóxicas”, al puntualizar que se refiere a un control prohibitivo, no que estimule su consumo.





Mi compromiso es cuidar a niños y jóvenes: María Eugenia Campos

Legalizar la marihuana no es la vía adecuada para afrontar y solucionar los problemas sociales que se desprenden del consumo y venta de la droga; es un tema muy delicado que se debe analizar desde diversos aspectos, no sólo es el tema de seguridad, ni el económico, no sólo hablamos del narcotráfico, hablamos de lo más valioso para la sociedad, que es la salud de nuestros jóvenes.

La candidata del PAN-PRD a la gubernatura consideró que no existe una droga inocua o totalmente inofensiva. “Partiendo de que mi compromiso está en cuidar y proteger a nuestros niños y jóvenes, no estoy de acuerdo en que sea legal el consumo ‘recreativo’ de la marihuana”.

Es importante –abundó— considerar las experiencias de países en donde ya comprobaron que con la legalización no disminuyó el consumo, por lo contrario, lo incrementó y hasta fomentó el “narcoturismo”.

Además, “la legalización de la marihuana no inhibe que a partir de su consumo se migre al abuso de cocaína o heroína. Sería muy iluso pensar que a mayor número de consumidores, menor número de problemas relacionados con el consumo de la droga”.







Cambiaría el enfoque punitivo por uno de salud y derechos: Brenda Ríos

México se encuentra desde hace muchos años en un estado de violencia permanente, el enfoque con el que abordamos el tema de las drogas ha fortalecido poderosamente a las bandas criminales, generando rupturas trágicas en nuestra vida comunitaria, sostuvo la aspirante a la gubernatura por el PVEM.

“Día con día, el consumo de la marihuana se incrementa de manera considerable, lo que provoca que las bandas criminales se enriquezcan en el mercado negro como resultado de las medidas que se implementaron para reducir su consumo”.

La idea de legalizar la marihuana –apuntó— surge del reconocimiento de dos derechos: la salud y el libre desarrollo de la personalidad, pero también busca reducir el poder de los grupos criminales, transfiriendo beneficios de comercialización de marihuana a los agricultores y pequeños comerciantes que hoy en día trabajan para el crimen organizado.

“Yo, Brenda Ríos Prieto, candidata del Partido Verde al gobierno de Chihuahua y en plena adhesión a mi instituto político y firme en mis convicciones, estoy a favor del uso medicinal de la marihuana, sin embargo creo que una buena regulación garantizaría el derecho de los adultos a consumir cannabis y restringir el acceso a los menores; cambiaría el enfoque punitivo por uno de salud y de derechos, generaría derrama económica y desarrollo en las comunidades donde se cultiva la marihuana”.

La candidata del Partido Verde acotó que es importante no perder de vista que se aspira a un modelo de política pública que regule integralmente el consumo del cannabis desde todos sus aspectos, el de salud, el de libertades, el social, económico, de seguridad pública y el de justicia.

“Reconozco que esto representa un avance al permitir el cultivo en casa, la portación legal de hasta 28 gramos y la generación de un mercado lícito de cannabis y evitar así que las personas se expongan a tratar con criminales.

“La regulación ayuda precisamente a establecer reglas claras; es importante que el consumidor tenga claridad de la calidad y el origen de la droga, claro que aún no se termina el trabajo, esta regulación debe ser paulatina e irse adecuando a las necesidades de nuestro país”.





Por regular y conciliar entre diferentes posturas: Juan Carlos Loera

Para el candidato de Morena-PT-Panal, el mundo está transitando de un enfoque prohibicionista a un enfoque que permite el uso de la marihuana de manera regulada, a partir de consideraciones de salud pública, derechos humanos e impacto económico.

“El modelo prohibicionista ha fracasado porque no sólo no reduce la producción, ni el consumo, sino que genera efectos adversos como el aumento en gasto de seguridad pública, violencia por el control de los mercados y violaciones al libre derecho a decidir.

“Como consecuencia, cada vez son más los países que han legalizado su uso; por ejemplo, en Estados Unidos al menos 15 estados y el Distrito de Columbia permiten el uso recreativo de la marihuana. En América Latina, al menos siete países han aprobado su uso con fines medicinales; además, Uruguay y Canadá legalizaron su consumo con fines recreativos en todo su territorio”.

En el caso de nuestro país, agregó, la iniciativa sobre la regulación del cannabis, presentada en su momento por la Secretaría de Gobernación, discutida y revisada por el Congreso de la Unión, coloca a México en sintonía con las tendencias internacionales de atención al tema desde una perspectiva de derechos humanos, respeto a las libertades fundamentales, fomento a la paz y de salud pública.

“Nosotros consideramos que existen principalmente dos posturas distintas: la primera, que privilegia la libertad de las personas y cree que las y los ciudadanos deben ser responsables de sus actos; la segunda, que se opone al consumo, argumentando efectos dañinos. Nuestra posición, en concordancia con la propuesta de ley del gobierno federal, es que en pleno respeto al libre desarrollo de la personalidad, la sociedad debe tener la libertad de decidir sobre este tema”.

Es importante valorar, además, el posible impulso a la economía, la contención de la violencia por la no criminalización del consumo y tomar en cuenta los beneficios en la salud de quienes requieren su uso con fines médicos. “Pero pensamos también que se deben reconocer las preocupaciones de quienes se oponen a la legalización y hacer todo lo posible por conciliar las posturas, fortaleciendo el Estado de Derecho”.

Ponderó que el gobierno debe tener total apertura al diálogo para conciliar las posiciones y estar atento a resolver los problemas y las complicaciones que se deriven de su aplicación con un enfoque de salud y del libre derecho a decidir. “En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación impulsan un cambio de régimen que se sostiene en la promoción de una sociedad que pueda convivir con armonía y bienestar, pese a las diferencias de opinión”.

Resumió que el debate sobre la regularización de la marihuana es un ejemplo de situaciones complejas que la ciudadanía habrá de enfrentar. “Seremos respetuosos de las decisiones colectivas que se tomen en el marco de la legalidad, sin perder de vista la salud, el bienestar físico y mental de las juventudes y de la población en general. Y como en todos los temas importantes, las y los chihuahuenses serán quienes decidan, porque en Chihuahua el pueblo manda”.





El individuo debe asumir su responsabilidad y decidir: Alejandro Díaz

“En primer lugar, ya no está a discusión el legalizar o no su uso con fines lúdicos; es un tema que para bien o para mal ya está resuelto, pero que sin duda debe verse ahora como un problema de salud pública. Es importante diferenciar en la legalización de la marihuana sus dos compuestos, pero en su conjunto en general para su uso lúdico”.

El aspirante a la gubernatura de Fuerza por México indicó que en el área medicinal, “por supuesto que soy un gran impulsor de su uso particularmente en su compuesto CBD o cannabinoide, el cual no causa intoxicación o euforia, pero el tetrahidrocannabinol o THC es su compuesto psicotrópico y es el que genera problemas de salud y sociales, sin embargo, en su conjunto el uso de la marihuana ya está legislado”.

En lo particular, resaltó que en su óptica como médico, este tema del uso de la marihuana, al igual que otro tipo de droga que transforma la conducta del ser humano, “creo que la clave está en el fortalecimiento de las personas, de los individuos, de los ciudadanos”.

Ellos –puntualizó— serán los que deben asumir la responsabilidad y que sean ellos los que tomen las decisiones después de una adecuada estructura de valores; que sean quienes tomen la mejor decisión, en el uso o no uso de esa sustancia.





Sí medicinal, no para fumar: María Eugenia Baeza

“Pienso que hay dos clases de modos de usar la marihuana, la curativa y la adictiva; la curativa para paliar enfermedades, la que ve por el cuerpo de uno, que es aceite, lo puedes usar en cápsulas, pero en sí es medicinal.

“Y la otra que causa adicciones, la que se fuma, la que provoca que la persona alucine y es adictiva, con ésa no estoy de acuerdo”, antepuso la abanderada de Redes Sociales Progresistas.

Reiteró su rechazo a “aceptar la marihuana nomás para andarla fumando porque sí, la marihuana fumada no cura, causa adicción, alucinaciones y daño en el cerebro. La curativa sí”, al apuntar que con ese aspecto puede conciliar la importancia de ajustar la legislación, permitir y ampliar su uso, así como comercialización en el mercado.





Cifras:

*67% de las causas penales o detenciones en el estado de Chihuahua se relacionan con portación o distribución de narcóticos

* La marihuana es la principal droga que se consume, después del tabaco y alcohol, según la Secretaría de Salud del Estado

*70% de los homicidios en la entidad se vinculan con el control de las distintas drogas: Fiscalía General del Estado





* * *





“Personalmente no estoy de acuerdo. Como padres de familia, como sociedad, tenemos que seguir reforzando este cuidado con nuestros jóvenes… Que esté liberada no es un motivo para que la prueben”

Francisco Santini Ramos, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Chihuahua





* * *





“La industrialización de la mariguana es parte de la evolución, sólo espero que se haga con estándares muy claros y fuertes, que las empresas que se dediquen a ello estén certificadas por alguna entidad”

Román Rivas Hong, Presidente de Index Chihuahua

