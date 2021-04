Agenda 2021: ¿Más policías o Mando Único?

El Heraldo de Chihuahua





De 2016 a la fecha, el estado ya supera los 10 mil homicidios y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el 70% de esos asesinatos están relacionados con actividades delictivas de grupos que operan en prácticamente todo el territorio.

Una pauta constante que ha ido de la mano con la multiplicación de los índices delictivos es la colusión de las corporaciones policíacas con las células criminales.

¿Cómo combatir el crimen si los agentes –unos cuantos, algunos, muchos—trabajan para el infractor? Estrategias han sobrado, resultados efectivos no.

Se pasó de militarizar las calles y aplicar “purgas” en las corporaciones con exámenes de confianza para depurar a los malos elementos hasta el desarme de policías en los municipios más conflictivos y que el Estado absorbiera la vigilancia.

A la luz de los hechos, ninguno de estos planes ha logrado reducir los índices delictivos y la Comisión Estatal de Seguridad se ha declarado completamente rebasada para hacer frente a las organizaciones criminales y cubrir las labores municipales con mil 800 elementos para todo el estado.

El reto sigue latente. ¿Cuál es el proyecto de los candidatos a la gubernatura para garantizar a los chihuahuenses que sus policías los cuidarán y se combatirá al crimen?

Reforzar corporaciones municipales: Alejandro Díaz

“En materia de seguridad es momento de reinventar lo que no funciona y de fortalecer las instituciones encargadas de esta noble y difícil tarea. Reducir los niveles de corrupción, criminalidad e impunidad será un trabajo diario, permanente y un compromiso de gran dedicación para los que aspiren acompañarme en esta enorme responsabilidad”.

El candidato de Fuerza por México subrayó que no sólo es un problema del gobierno, los ciudadanos debemos hacernos corresponsables y todos participar en la solución.

Indicó que diseña un plan integral, focalizado en seguridad pública municipal con un impacto estatal, a partir de los asuntos diarios que enfrentan los ciudadanos con miras a resolver los grandes problemas como el crimen organizado. “Esta estrategia debe coordinar estos esfuerzos y que a la vez, mantenga la interdependencia funcional, operativa y estratégica de cada dependencia encargada de hacer valer el Estado de Derecho”.

Esta estrategia –puntualizó— debe ser capaz de combatir ya no a los grandes cárteles, sino a las decenas de células delictivas que hoy operan y se pelean nuestras calles por el control del territorio, que hoy implica colonias que buscan dominar pequeños grupos independientes que son financiados por grandes organizaciones criminales.

“La estrategia debe prever la recuperación y control de los centros penitenciarios porque desde ahí se gestan múltiples delitos. También al interior de las corporaciones policíacas donde urge un cambio que obedezca a una mejor relación entre ciudadanos e instituciones, por lo que es fundamental promover socialmente a las instancias de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, rescatando la dignidad de este concepto ante la sociedad y romper el círculo de violencia con más violencia”.

Por un modelo de justicia comunitaria: Juan Carlos Loera

El Mando Único policial no forma parte de nuestras propuestas de gobierno, recalcó el candidato de Morena-PT-Panal.

“En primer término, somos respetuosos de la autonomía municipal y tenemos la convicción de trabajar con cada uno de los 67 municipios de manera coordinada y transversal.

“Nosotros proponemos cambiar de raíz el modelo de seguridad en Chihuahua. Hoy en día prevalece un modelo de seguridad pública que no satisface las necesidades de los chihuahuenses en esa materia”.

Juan Carlos Loera de la Rosa añadió que el proyecto es transitar a un modelo de seguridad ciudadana y de justicia comunitaria que tiene como ejes la prevención de la violencia, la participación ciudadana, el aprovechamiento de las tecnologías y una verdadera coordinación.

“Un trabajo que fortalezca el combate al crimen entre las dependencias encargadas de mantener el orden público, a través de una plataforma de inteligencia e interoperatividad que enlace a las instituciones de seguridad y justicia de la entidad desde el primer respondiente hasta la autoridad encargada de la ejecución de penas y medidas judiciales”.

Regionalizar el combate al crimen: Brenda Ríos

Para la candidata del Partido Verde Ecologista de México, la complejidad y dimensión de Chihuahua demandan el diseño de una estrategia de seguridad adecuada a sus tiempos y circunstancias. Y la idea de establecer un Mando Único de Policía no es nueva.

“Chihuahua ha sido territorio de ensayos y experimentos en esa materia, desde tiempos de Luis Echeverría. En el último cuarto de siglo, sin embargo, sus pobladores han atestiguado con frustración la pobreza de resultados entre uno y otro modelo. Es decir, el del mando único y el de la operación mixta.

Con el actual presidente, el sistema de seguridad de México es claro: las fuerzas armadas ahora cuentan con un marco constitucional que, en los hechos, consolida el proyecto de un mando único.

“Ejército y Marina no sólo operan la agenda de seguridad, sino que mantienen bajo control absoluto puertos marítimos, aéreos y terrestres. Bajo el mando de la Defensa, queda también la operación de la Guardia Nacional.

“La realidad, en términos simplificados, acota las acciones de los cuerpos de las policías estatales que tienen sus líneas de acción igualmente ceñidas por el marco constitucional. Aún en tal contexto, estoy convencida de que puede alcanzarse mayor eficacia operando de manera coordinada”.

En este marco, puntualizó que a diferencia del pasado, su proyecto partirá de diagnósticos profundos en cada región del estado, revisar los presupuestos asignados a la seguridad y los convenios de cooperación entre gobiernos.

“El propósito final es que aquellos municipios con mayor capacidad financiera se fortalezcan y puedan renovar sus cuerpos policiales, dotándoles de herramientas tecnológicas y estratégicas para enfrentar la criminalidad en mejores condiciones.

“También, crear un cuerpo estatal capaz de respaldar a municipios con menor solvencia, tanto financiera como demográficamente, y articular ese poder y sumarlo al federal, con acuerdos institucionales y reglas claras”.

Policías locales han dado resultados: María Eugenia Campos

En la óptica de la candidata del PAN-PRD es fundamental robustecer a los municipios sin duda alguna. “Más que Mando Único es importante el fortalecimiento con herramientas de capacitación y profesionalización a los mandos policiacos”.

Asimismo, ayudar a las corporaciones a que cumplan su misión de servir y proteger a los ciudadanos.

“Aquí es necesario considerar el robustecer la coordinación y la cooperación con otros cuerpos policiacos de investigación y procuración de justicia en los diferentes órdenes de gobierno”.

Pero la parte más trascendental en materia de seguridad pública –abundó— “es sin duda, mantener a la Policía Municipal con buenas herramientas para que sigan trabajando y esta política ha generado éxito en los municipios que han logrado reducir los índices delictivos o en los estados que le han apostado a esta política”.

Separadas, pero coordinadas: Luis Carlos Arrieta

Las corporaciones deben estar separadas para que tengan su jefe inmediato y coadyuvar entre todos y, sobre todo, dejar muy bien establecida la responsabilidad de cada una de las corporaciones.

El candidato del Partido Encuentro Solidario resumió que “Chihuahua vivió problemas de inseguridad y violencia muy graves en años pasados y es por ello que se requiere una coordinación desde el ámbito federal hasta lo municipal para lograr la paz en el estado.

“Actualmente, la administración estatal ha dejado de lado el problema de seguridad y es gravísimo seguir con esas omisiones que impiden el desarrollo del estado.

“En conclusión, considero que Chihuahua es un estado grande y que merecemos dignificar sus corporaciones para lograr el objetivo de tener seguridad en nuestros municipios y confianza en las autoridades”.

Aún no estamos listos para el Mando Único: Graciela Ortiz

La candidata del PRI destacó que el esquema de Mando Único de Policía planteado desde el sexenio de Felipe Calderón tiene ventajas e inconvenientes, las cuales se deben analizar a profundidad.

En la balanza, sin embargo, la desventaja pesa más. “La figura de la policía municipal constitucionalmente es de prevención y retirar a esta corporación es dejar a las presidencias municipales en total vulnerabilidad ante las faltas de policía y buen gobierno, ya que estos no deben atender temas de persecución de delincuencia”.

Me parece –anotó— que aún no estamos preparados para el Mando Único y en consecuencia, creo que deben permanecer como están. No obstante, es importante que se establezcan protocolos de actuación de la Policía Municipal y que se haga una supervisión por una instancia superior por su actuación en todo momento.

Un esquema como el establecido con la aplicación de exámenes de control y confianza, los cuales dejaron de aplicarse con el rigor que se requería.

Depurar todas las corporaciones: María Eugenia Baeza

El problema de las corporaciones policíacas es que todavía se encuentran en el proceso de no entenderla como seguridad pública y sus funciones. Y otra problemática es que se encuentra infiltrada y por ello debemos depurar todas las corporaciones incluyendo la de Vialidad.

La abanderada del partido Redes Sociales Progresistas indicó “la necesidad de proporcionarle o promover el mando hacia los buenos elementos, que desde años integran la Policía y son quienes conocen desde adentro los problemas reales de ésta y saben cómo aplicar y desempeñar la seguridad pública”.

Recalcó la importancia de dotarlos de equipo de primera generación para que salgan a desempeñar su labor “con toda la seguridad y valentía a defendernos y de volver a casa, sanos y salvos”.

En aras de reforzar el ámbito personal del agente, la aspirante del RSP refirió que las políticas públicas deben enfocarse en apoyos como una jubilación digna para los oficiales. “Creo que estos elementos en conjunto integran lo que realmente necesita de inicio la Policía en todo el estado”.

Tomar las riendas en seguridad es gobernar en serio: Alfredo Lozoya

“Nosotros hemos planteado varias estrategias en esta lucha contra la inseguridad que vamos a emprender y será uno de los ejes que más interés le vamos a poner. Primero necesitamos ponerle recursos, el que les traiga 20 mil hojas diciéndoles cómo serán las cosas y el primer renglón no sea el aumento de recursos al tema de seguridad, está mal de entrada”.

El candidato de Movimiento Ciudadano ejemplificó que en Juárez se tienen 25 mil carpetas de investigación rezagadas. “¿Por qué? Porque faltan agentes ministeriales, ministerios públicos, psicólogos y terapeutas para tratar el tema de las víctimas.

“Mientras no le metamos recursos al tema de seguridad, compremos lo último de tecnología pero al precio real, no inflados porque luego venden los drones de 400 dólares en 5 mil y ahí se la llevan.

“Mientras no tengamos el equipo que se necesita para disuadir y sepa el criminal que mientras nos sigan atacando a los agentes o sigan haciéndole daño a la población van a recibir cinco veces más el nivel de fuego con el que dañen a algún ciudadano chihuahuense, esto no va a cambiar”.

Más allá de figuras jurídicas, el aspirante a la gubernatura expuso: “Necesitamos entrarle decididamente, tomar las riendas y hacer el tema de seguridad en serio, pero también necesitamos recursos y eso nos lleva a asuntos como el de Pensiones, mientras no dejemos de gobernar sin meterle la mano al cajón no habrá recursos para nada y el tema de seguridad y de Pensiones va a seguir igual.

“Necesitamos cambiar completamente el tema de la política, el rumbo de este estado, si seguimos haciendo las cosas como las turboglorietas de 40 millones de pesos, nada va a alcanzar en el gobierno, no vamos a poder darle la vuelta. Necesitamos hacer las cosas con sus precios justos, como lo hace la gente normal. La gente cuando echa una banqueta en su casa no dice: ‘esto vale 200 pesos pero yo lo voy a cotizar en 400 para robarme la mitad’. Necesitamos hacer las cosas como se deben de hacer, si no tenemos recursos para el tema de seguridad, nada va a funcionar, traigan a quien traigan”.

Con información de Adriana Saucedo, Ricardo Holguín y Mayra Carmona

Te puede interesar:

Local Se compromete Maru a defender el agua de los agricultores

Juárez Vigilará FGR jornadas electorales para inhibir delitos y violencia

Noroeste Renuncia Sáenz Soto a Secretaría del Ayuntamiento de Cuauhtémoc