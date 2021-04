Aglomeraciones de hasta 100 personas en espera del camión

Más de 100 personas se encuentran esperando el bus en la parada ubicada en la avenida Ocampo y Julián Carrillo en la zona centro de la ciudad.

Los usuarios del transporte señalaron que a diario tienen que hacer largas filas para acceder a la ruta Chihuahua-Portillo, donde la gente se hace “bola” o no alcanza camión.

Las quejas son reiteradas debido a que son pocas las unidades para la ruta, pero además se cortan temprano y no alcanzan la última vuelta.

Tras el súper cierre del fin de semana las actividades regresaron a la normalidad regida por aforos, sin embargo en el transporte público es casi imposible controlarlos.

Algunas rutas van saturadas, la sana distancia no existe y los usuarios señalan que si no viajan de esta manera no pueden hacerlo de otra, ya que no cuentan con recursos para costear un taxi o auto de plataforma.

