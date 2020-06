Agotan en la ciudad albercas inflables por "vacaciones" en casa

A principios de la cuarentena por la pandemia Covid-19, el gran ganador de las compras de pánico fue el papel higiénico; sin embargo, con el paso de los meses las compras cambiaron hacia las albercas inflables, una opción para "vacacionar" en casa.

En un recorrido por supermercados y tiendas departamentales se constató que no hay en existencia, y empleados informaron que hicieron pedidos para surtir de nueva cuenta estos artículos que no son de primera necesidad, pero se han vendido como nunca.

A su vez, en plataformas como Amazon y Mercado Libre hay una gran demanda de piscinas inflables con un precio de entre 800 y hasta 5 mil pesos, pero algunas ya no se encuentran disponibles para envío inmediato.

La razón por la que ha aumentado la demanda de estas albercas desmontables, según informaron algunos dependientes de tiendas, se debe a que muchas familias no pudieron pasar unas vacaciones en el mar o en la alberca, debido a la cuarentena, por lo que desde inicios del mes comenzaron a adquirir estos artículos.

De igual forma, debido a las altas temperaturas que se han registrado en la entidad, sobrepasando incluso los 37 grados, muchas familias decidieron comprar estos artículos para refrescarse, incluso han adquirido algunas albercas de medida grande, para que no sólo las y los niños puedan disfrutar de unas vacaciones en casa, sino también los adultos.

A lo anterior, se puede sumar la moda de las “selfies”, que durante los últimos dos meses han sido dentro de las casas, pero en otros países como Estados Unidos comenzaron a tomarse fotos en albercas inflables, dentro de las casas, lo que para muchos estudiosos de la sicología es una forma de mostrar cierto estatus.

Al tiempo que la oferta de piscinas desmontables e inflables de diseño se ha agotado prácticamente en grandes cadenas comerciales, éstas han reaparecido en plataformas de reventas, pero a precios estratosféricos, en comparación a su costo real.





