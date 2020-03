Agradece madre de Emiliano apoyo de los lectores de El Heraldo

La generosidad y amor al prójimo lograron cumplir la petición del bebé Emiliano, quien gracias a la publicación en El Heraldo de Chihuahua logró recaudar los 2 mil pesos que requería para completar el pago de una carriola adaptada, que le era necesaria por su condición de atrofia cerebral.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Perla González Vargas, madre de Emi, agradeció con el siguiente mensaje: “Quiero decirle a todas las personas que nos apoyaron, que me mandaron sus buenos deseos, están en nuestras oraciones y le pido a Dios que les brinde el doble de lo que me desearon y me ayudaron. No me alcanzan las palabras para agradecerles todo su apoyo”, expresó.

Emiliano de apenas 12 meses de edad, presenta discapacidad motriz causada por una meningitis que se le presentó a los seis meses, que además le dejó secuelas como crisis convulsivas, discapacidad visual con disminución en el ojo izquierdo del 80% y del derecho 35%; parámetros que podrían cambiar hasta que cumpla un año de edad, cuando lo vuelven a valorar.





Te puede interesar:

Policiaca Condenan a 21 años de cárcel por atacar a su ex pareja

Delicias Comienza Inegi levantamiento de información





Deportes Primera copa primaria YMCA tiene gran arranque