Agremiados del STSUACh exigen pago inmediato a Pensiones

Cientos de agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Juárez, Parral, Delicias y Chihuahua se manifestaron para exigir el rescate de Pensiones Civiles del Estado para un servicio médico digno y el pago inmediato de la deuda millonaria.

Hasta el 30 de noviembre de 2020, el adeudo de la UACh era de 974 millones 820 mil 116 pesos con 06 centavos, sumado a los recargos que ascienden a 417 millones 049 mil 668 pesos con 62 centavos la gran deuda es de mil 391 millones 869 mil 784 pesos con 68 centavos.

El contingente se reunió en las instalaciones del STSUACh para exigir a su patrón el cumplimiento de sus obligaciones con Pensiones, ya que a la fecha el servicio médico va en detrimento.

Félix Correa, dirigente de Pensionados y Jubilados, señaló que las citas médicas con especialistas las dan un año después, los medicamentos tienen que comprarlos debido a que PCE les da vales y al acudir a la farmacia a canjearlos les dicen que no pueden surtirles debido a que no hay servicio para PCE debido a los adeudos. Los estudios de laboratorio también deben costearlos y lo peor es que van a Urgencias y no los atienden debido a que la han convertido en área Covid.

Al igual que los docentes de la Sección 42 del SNTE han decidido movilizarse en una marcha convocada por Ricardo Moncayo Alvídrez y la secretaria de Organización.

El contingente partió desde la avenida Pascual Orozco al grito de “Queremos servicio médico digno”, avanzaron por la avenida Universidad hasta llegar a la calle Escorza, frente a Rectoría.

Ricardo Moncayo dijo que son puras mentiras las que les informa el patrón y en realidad están en riesgo pensiones y jubilaciones de muchos trabajadores, por lo que urgieron a que la gente sepa lo que verdaderamente está pasando.

Los agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua bloquearon las principales avenidas de la zona centro aledañas a las oficinas de Rectoría, lo que ocasionó un gran caos vial.

Los elementos de la Policía Vial implementaron un operativo para desviar el tráfico y con ello evitar las largas filas que se registran en vías alternas.

“Exigimos el pago inmediato de las aportaciones omitidas a Pensiones Civiles del Estado”, se puede leer en la manta que colocaron en la puerta principal de Rectoría.

El secretario general, Ricardo Moncayo, señaló que la universidad está en quiebra debido a la saturación de trabajadores administrativos, los agremiados al sindicato son mil 140, pero en la universidad hay más de mil puestos de confianza con altos sueldos.

Señaló que nunca se había visto tanta omisión de las autoridades universitarias, quienes están incumpliendo con la cláusula 75 del contrato colectivo que habla de las aportaciones que debe pagar el patrón de manera íntegra.

Los manifestantes señalaron que el servicio médico en Pensiones va en detrimento debido a que les dan vales para las farmacias pero no se les surte por los adeudos que tiene el organismo de seguridad social.

Tras unos minutos, el secretario general de la UACh, Raúl Sánchez Trillo, así como Francisco Márquez Salcido, director administrativo, salieron para atender a los manifestantes, con quienes se planea una negociación.

