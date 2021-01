Alan Falomir precandidato de MC por la alcaldía capitalina

El legislador recibió su constancia de registro como precandidato, por lo que se dijo muy entusiasmado por poder formar parte de ese movimiento conformado por hombre y mujeres libres, quienes unen esfuerzos para buscar causas que mejoren la vida de los chihuahuenses y no proyectos vacíos.

Falomir aseguró que es necesario que la ciudadanía sepa que existen más opciones y no sólo dos, mismas que pudieran resultar las peores; en este sentido resaltó que en Movimiento Ciudadano se cuenta con excelentes perfiles, y se están integrando líderes de todos los sectores.

Subrayó que ese partido es la plataforma para todos esos talentos que buscan espacios y los canales para poder llevar sus liderazgos a sus diferentes municipios y regiones.

“Se me ha sumado mucha gente porque no ven en los demás partidos una opción real y además de eso creo que no se trata sólo del perfil del candidato o las candidatas, también es ver el proyecto y el equipo que se está creando”, dijo Alan Falomir.

Mencionó que Movimiento Ciudadano irá sólo en todas las candidaturas locales, por lo que descartó que se pudiera establecer una alianza o coalición con alguna fuerza política, lo que calificó como una decisión muy acertada.

Luego de encabezar una caravana vehicular que arrancó en el estacionamiento del parque El Encino, se dirigieron a las nuevas instalaciones de la Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano, en el periférico de la Juventud, en donde Falomir oficializó su registro.

