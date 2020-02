Alarmante, propuesta de quitar feminicidio

Tras darse a conocer sobre la iniciativa lanzada por el fiscal general Alejandro Gertz Manero, en relación a quitar el delito de feminicidio y catalogarlo como homicidio agravado en Ciudad Juárez, en esta localidad ha sido tomado de mala manera y como un retroceso en materia de investigación a los feminicidios.

“Nuestra postura es de rechazo a la iniciativa del fiscal general Alejandro Gertz, creemos que él y el equipo que lo asesora no están bien informados porque hay demasiado escrito y publicado en relación a los motivos del porqué se tipificó el delito de feminicidio a nivel nacional y en las entidades federativas y nos parece alarmante que el fiscal no lo conozca”, informó Imelda Marrufo, titular de la Red Mesa de Mujeres.

Dijo que el Comité de Naciones Unidas, conocido como comité para la eliminación de todas las formas de discriminación a partir de los asesinatos en Ciudad Juárez y de la réplica de éstos en el país, emitió recomendaciones en el 2006 para que se tipificara el feminicidio como delito.

“En ese contexto el feminicidio tiene una carga histórica de nombrar y visibilizar, darle un nombre penalmente hablando, de acuerdo al Código Penal, a los asesinatos de mujeres por razones de género. Nombrar la palabra de feminicidio tiene una fuerza que reconoce la existencia de que los asesinatos contra mujeres son por el hecho de ser mujeres, por eso tiene una figura jurídica propia”, agregó.

Marrufo formó parte de un grupo de personas y especialistas que fueron consultados para una investigación del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos en el 2010 en relación al tema de feminicidios.

“Se hizo un estudio justamente para ver los pros y los contras del feminicidio. En nuestro caso, como ciudad, si eso fuera que porque les cuesta trabajo investigar, que es difícil hacerlo, entonces que eliminen todos los demás delitos que no pueden investigar para resolver el problema, porque al final de cuentas que se constituyan en otras agravantes a los delitos que no son investigados y los casos que no son judicializados, en lugar de pensar que se tienen que fortalecer la situación y el aparato de investigación con profesionales, con recursos y eso no está ocurriendo a nivel federal”, explicó.

Señaló que en Juárez existe una Fiscalía Especializada para los delitos perpetrados contra mujeres o en casos vinculados en crimen organizado y dicha fiscalía está sin avances en las investigaciones de los casos de asesinatos y desapariciones de mujeres.

“En realidad está sin un solo avance del pasado, sino por el contrario a lo que prometió Andrés Manuel López Obrador, en Juárez no ha ocurrido, lo que está pasando es que no se está fortaleciendo ni se tiene un interés para investigar los asuntos de desaparición y de trata aquí en Juárez y es porque no hay una voluntad política a nivel federal de poderlo hacer”, denunció.

Por último, señaló que el eliminar el delito de feminicidio sí representaría un retroceso para la ciudad en el caso de los feminicidios y homicidios contra mujeres.

“La verdad es que no se elimina la problemática de la deficiencia de las investigaciones quitando el delito de los códigos penales, debe haber mejoras jurídicas en varios apartados, ahí es donde deberían trabajar. En términos simbólicos está la figura de feminicidio y eso tiene un peso relevante en un país con una violencia de feminicidio, el Estado y el país deben de reconocer la dimensión del problema y además porque la figura de tipo final le antecede una carga que hemos tenido en México, particularmente a partir de Juárez”, finalizó.

Ciudad Juárez ocupó en el 2019 el quinto lugar en cuanto al delito de feminicidios con 12 casos registrados de acuerdo con cifras del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A su vez organizaciones y la misma Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer contabilizó 180 homicidios dolosos en esta frontera.





NUMERALIA:

2019

Ciudad Juárez ocupó el quinto lugar en delitos de feminicidios

12

casos de crímenes contra mujeres ocurrieron el año pasado