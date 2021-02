Alerta Coespris por "veneno de escorpión azul"

El llamado "veneno de escorpión azul", que promete prevenir y aliviar enfermedades como el cáncer, pone en riesgo la vida de quienes lo consumen, alertó la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Aunque no es un producto nuevo, la publicidad para adquirirlo en distintos puntos del estado tomó fuerza, y quienes lo venden aseguran que por 1,000 pesos de consulta y varias dosis que pueden superar los 2,500 pesos la persona queda inmune y sana de cualquier enfermedad.

La Coespris informó que el veneno de escorpión es considerado un “producto milagro”, y quienes lo comercializan dicen que lo importan de Cuba, y prometen beneficios que no están avalados ni regulados por la autoridad sanitaria, además de que su precio es alto, por lo que el problema es en un doble sentido: de salud y económico.

En Chihuahua no se han llevado a cabo decomisos, pues quienes lo venden no tienen un domicilio fiscal.

La Coespris informó que los defraudadores anuncian el producto como "tratamiento alternativo" y citan a la gente para llevar a cabo la entrega, o bien hacen envíos a domicilio, con lo cual logran evadir a la autoridad.

Aunque se receta de distintas maneras, la mayor parte de los vendedores de este producto lo recetan por vía oral, disuelto en agua “para facilitar su distribución y absorción en el organismo”, y aunque se trate de distintas enfermedades, se bebe igual para un padecimiento u otro.

Principalmente, quienes venden este y otros productos se anuncian por redes sociales, muchos únicamente dan a conocer un número de contacto vía WhatsApp, mientras que otros se publicitan por Facebook, para de esta forma no ser detectados.

Por parte de la Coespris, se lleva a cabo la ubicación de quienes ofertan este tipo de productos, ya que se identifican los llamados “productos milagro”, que como el veneno de escorpión ofrecen supuestos beneficios para la salud sin evidencia científica ni registro ante la Cofepris, por lo que no cuenta con etiquetado como tal que indique que es avalado por la autoridad.

Además de que se desconoce qué efectos pudiera tener para quienes lo consumen, las personas con alguna enfermedad dejan de tomar el tratamiento recetado por un médico especialista, bajo la creencia de que se van a aliviar, lo que ponen en riesgo su vida.

La Coespris hace un llamado a la población en general para no comprar ningún producto que ofrezca propiedades “milagrosas”, y éstos se pueden identificar ya que no tienen etiquetado, pero además no suelen encontrarse en establecimientos, sino que se publicitan por redes sociales o plataformas, para evitar ser sancionados.