¡No salgas de casa! Alerta Protección Civil por probabilidad de lluvias en la capital

Debido a la alerta de probables lluvias torrenciales para la tarde de este martes en la ciudad de Chihuahua, la Coordinación de Protección Civil (CEPC) solicitó a la ciudadanía atender las recomendaciones y evitar salir de casa.

Lo anterior, debido a que las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas, además, debido a los incidentes que se registraron durante la tarde del lunes, exhortan a la población a tomar sus medidas de precaución.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Iván Rivera, coordinador de la dependencia municipal indicó que las lluvias se podrían presentar a partir de las 4:00 de la tarde, asimismo, comentó que con la probabilidad de que incrementen las precipitaciones, pidió estar atentos a la creciente en arroyos, inundaciones de calles y zonas de riesgo.

Además, agregó que en caso de que suba el nivel del agua, la ciudadanía debe evitar cruzar por zonas bajas y cruceros que se conocen por inundarse durante las lluvias.

También exhortaron a que se resguarden en partes altas y dado a que se esperan tormentas eléctricas, solicitan que eviten ante toda costa, protegerse de la lluvia bajo los árboles y postes, debido a que sirven de pararrayos.

Foto: Cortesía / Gobierno Municipal de Chihuahua

Rivera también mencionó que en la tormenta que se presentó en la ciudad el lunes, se dio un reporte de saldo blanco, dejando solo daños materiales, árboles caídos, vehículos arrastrados, cortocircuitos y viviendas con inundaciones.

Finalmente, brindó una serie de recomendaciones para mantenerse seguros durante las lluvias: en caso de que se encuentren manejando cuando caiga la lluvia, exhortaron a manejar a velocidad moderada y con las luces encendidas, así como a ceder el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencias.

Asimismo, en caso de no poder detenerse en un lugar con altura, evitar transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En caso de encontrarse en vía pública, Protección Civil recomienda que permanezcan en un lugar seguro mientras concluye la lluvia; no salgan si no es necesario mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte; se pide que eviten cruzar arroyos o corrientes fuertes; sobre todo, no realizar días de campo o recreo en cercanías de cuerpos de agua.

Finalmente, a las personas que se encuentren en sus viviendas cuando inicie la lluvia, se pide que no dejen objetos que puedan volarse, en techos, balcones o terrazas; que evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües; y revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.