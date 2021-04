Alertan casos de reinfección por rebrotes de Covid-19

Ciudad Juárez.- El ya haber enfermado de Covid-19 no es garantía para que una persona no vuelva a contraer el virus, incluso en una condición más grave.

De acuerdo con testimonios recabados por El Heraldo de Juárez, en la localidad hay pacientes que enfermaron del Covid-19 en el verano pasado y durante el rebrote registrado en octubre del 2020 volvieron a contraer la enfermedad.

También existen aquellos que enfermaron de manera asintomática en octubre del año pasado y durante los meses de febrero y marzo de este año volvieron a tener el SARS-CoV2 en una condición más grave que incluso requerieron oxígeno.

Mi mamá enfermó a los cinco meses después de tener el virus, en una segunda ocasión fue asintomática sólo perdió el olfato y gusto, pero la primera vez sí estuvo mal Dijo una joven a este medio

En otro testimonio Paty, contó haber enfermado del Covid-19 en mayo del 2020 y de nueva cuenta en octubre de ese mismo año.

La primera vez fue en mayo, me puse mal no podía respirar bien y la segunda vez estuvo más mal, me faltaba oxígeno, no podía respirar me dio mucho más fuerte. En amabas ocasiones duré entre 20 y 30 días con síntomas muy fuertes Comentó

También están los casos donde en ambos contagios se fue asintomático o solo se presentó la pérdida de olfato o gusto.

Aunque la Secretaría de Salud no cuenta con un estimado de cuantos juarenses y chihuahuenses pudieron enfermar de nueva cuenta del Covid-19, si se ha pedido prevención entre la población, ya que únicamente se sabe que la inmunidad del virus puede durar de entre 4 a 6 meses.

“La inmunidad es algo que se continúa en estudio, aún no se especifica cuándo dura la inmunidad después de haber adquirido la enfermedad. Algunos estudios que pueden ser 4 meses otros que pueden ser seis meses, todavía no está preciso cuánto dura esta inmunidad”, explicó Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud.

Añadió que actualmente se continúan haciendo investigaciones sobre el Covid-19, por lo cual no se podría identificar en sí cuánto dura la inmunidad del virus.

“De Covid-19 se continúan haciendo muchos estudios, aún se continúa estudiando esta enfermedad”, agregó.

De acuerdo con estudios internacionales la reinfección por Covid-19 puede darse con síntomas más fuertes.

A su vez se ha señalado que las personas que resultaron infectadas con el virus de forma leve y que no requirieron ser hospitalizadas, no habrían producido respuesta inmune, con lo que aumentarían las posibilidades de reinfección, incluso, con la misma variante que las contagió la primera vez.

