-- Alianza federal amaga, inminente salida de gobernadores-- Semana de informes; comienzan precampañas-- Morena local, fuerte con cualquier presidente, dicen

ALIANZA.- Mañana lunes inicia la reunión Interestatal Covid-19 de la que Chihuahua será anfitrión y en la que se analizará la situación actual de la pandemia en el país y especialmente en las 10 entidades que conforman la llamada Alianza Federalista, así como las alternativas que en conjunto se puedan tomar para la reactivación económica, la revisión del pacto fiscal y la posible salida de estos mandatarios estatales de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

ALIANZA I.- Por lo pronto, a excepción del gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco Sandoval, se espera la asistencia de los mandatarios de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; Durango, José Rosas Aispuro Torres; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "el Bronco"; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; y Chihuahua, Javier Corral Jurado.

SEMÁFORO.- Durante el día de hoy domingo se desarrolla la preparación de este encuentro en Palacio de gobierno para recibir a los gobernadores y se intensifica la comunicación para definir las presentaciones para la reunión y los posibles acuerdos de los temas, entre los que se encontrará seguramente la revisión del Semáforo Epidemiológico que ha llevado a desencuentros entre algunos mandatarios y el gobierno federal.

INCONFORMES.- Esta es la primera reunión de la Alianza Federalista posterior a la que sostuvieron como parte de la Conago con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 19 de agosto; sesión a la que condicionaron su asistencia con base a los temas a revisar y de la que algunos mandatarios quedaron inconformes con el resultado como lo fueron el de Michoacán, Aureoles; así como, Alfaro de Jalisco; y Javier Corral de Chihuahua.

ABANDONO.- Quienes se han manifestado abiertamente por dejar la Conago han sido: Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas. Por su parte Enrique Alfaro, de Jalisco, ha calificado a ese organismo como una pérdida de tiempo y simulación; en tanto que Javier Corral la ha considerado una entelequia que no cumple con sus funciones y que se encuentra desfasada.

CISMA.- A lo anterior se agregan las declaraciones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien anticipó que es muy probable, que mañana 7 de septiembre se formalice la salida de los 10 mandatarios de la conferencia, ante la desolada que se llevaron en San Luis Potosí y que analizarán una alternativa para sustituirla; así es que posiblemente mañana estaremos enterándonos de un cisma en ese organismo y quizás del nacimiento de otro que aglutine por lo pronto a esa decena de entidades.

PRECAMPAÑAS.- Desde ayer iniciaron los informes de los alcaldes, el segundo Informe para quienes resultaron electos por primera vez en 2018 y cuarto Informe para quienes triunfaron en 2016 y lograron reelección; ayer Hugo Aguirre, de Guachochi, quien aspira a la gubernatura, pero que dicen no ve mal la opción de ser diputado federal; de Eliseo Compeán, quien desea el Distrito V federal, sólo por mencionar algunos.

INFORME.- También mañana lunes la alcaldesa Maru Campos presenta ante los chihuahuenses el informe de resultados de este segundo año, en diferentes círculos políticos y empresariales hay expectativa por lo que ahí se presente a partir de un nuevo formato de informe obligado por la pandemia que se vive y que no permite la realización de eventos masivos, recordemos que hace un año el Centro de Convenciones lució abarrotado, este informe deberá ser el banderazo de los proyectos futuros.

RESULTADOS.- Pero antes de rendir su Informe la alcaldesa recibió varias buenas noticias. En primer lugar se supo que Chihuahua es el cuarto lugar nacional del Índice de Calidad de Vida Municipal, de acuerdo a ONU-Hábitat, dicho índice establece que las políticas públicas desarrolladas por la administración que Maru Campos encabeza tienen impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos, además se supo que Chihuahua capital es el primer lugar en sustentabilidad ambiental a nivel nacional.

TRANSPARENTE.- Obtuvo la calificación más alta en su historia en materia de transparencia con 98.1 puntos, en la evaluación de Cimtra-Coparmex, lo que le permite a la ciudad de Chihuahua ocupar la tercera posición a nivel nacional entre los municipios más transparentes del país y ser la ciudad capital número uno en materia de transparencia, desbancando a Guadalajara y Mérida que estaban por delante y eso no es menor.

ACTIVO.- Con estos logros y números llega Maru a su Informe, con el respaldo de resultados y la aprobación de casi 7 de cada 10 chihuahuenses, además del cariño de la militancia panista, las buenas relaciones con el sector empresarial, líderes sociales, academia, sin duda Maru Campos es un activo fundamental para el panismo a nivel estatal y nacional de gran importancia para el 2021, al cual deben cuidar.

CONVOCATORIA.- Publicada la convocatoria para elegir presidente y secretario general del CEN de Morena, proceso a cargo del INE por mandato del Tepjf, comenzaron de inmediato el intercambio de llamadas y mensajes entre las tribus locales morenistas, quienes aseguran, sobre todo el grupo genuino, el de los fundadores, que con cualquier gallo saldrán ganando.

UNIÓN.- Aseguran ellos que al estar en la misma sintonía el Comité Ejecutivo estatal, a cargo del profesor Martín Chaparro y del Consejo estatal, siendo los más visibles Miguel Colunga, Hugo González y compañía, con cualquier candidato y con quien resulte presidente nacional de Morena; se ha dicho mucho sobre uno de los requisitos del INE para los candidatos que es aparecer en el padrón de militantes del 2017, situación que ya andan aclarando.

PRESIDENTE.- Ya sea el diputado Mario Delgado, la expresidente Yeidckol Polevnsky, el diputado Porfirio Muñoz Ledo o el senador Martí Batres, aspirantes a la silla del CEN, ahora bien también se ha comenzado a ventilar que buscarían un candidato de unidad; aquí en lo local dicen estar seguros de que les irá igual o mejor, o se encuentran muy entusiasmados o algo sucede, total veamos en qué termina, será el 05 de octubre cuando el INE levante la mano del ganador en la encuesta a militantes y simpatizantes.

