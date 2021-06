Alianza PAN, PRI y PRD fue electoral no legislativa: Madero

El senador Gustavo Madero, explicó que la unión entre el PAN, PRI y PRD fue una unión electoral la cual quieren revestir de unión legislativa, pero en realidad debe ser un proyecto de construcción de un futuro y que se deje en claro cuál es el país que se quiere defender, es decir, un México federalista, uno democrático, uno con estado de Derecho, es decir, que se defienda un país con una identidad común.

Destacó que en México aún no se tiene un consenso del tipo de país que se quiere, porque la mitad de los ciudadanos creen en el modelo de sistema que propone el presidente López Obrador y Morena, y existe otra mitad que no cree que esa sea la mejor opción, pero no existe una propuesta unificada y es precisamente esa la que se tiene articular.

Madero Muñoz, organizó una sesión de diálogos mediante sus redes sociales, en donde lamentó que el PAN ha perdido más de lo que está celebrando, asimismo comentó que las alianzas deben ir encaminadas para construir una visión de futuro y defenderla juntos, no sólo para ganarle a Morena en las elecciones.

“Yo soy muy optimista e idealista, creo en México y creo en los mexicanos, tenemos un reto, un problema, y si no hacemos nada las cosas van a ir inclinándose hacia el rumbo hacia donde van ahorita, a un país más centralista, presidencialista, populista, autoritarios, estatista, y yo honestamente por más que he estudiado, no existe país en el mundo que haya salido adelante con este modelo que impulsa Andrés Manuel y Morena”, detalló el senador panista.

Reiteró que es fundamental que se trabaje en construir la alternativa de proyecto y de futuro, para crear una mejor política y poder tener una alternativa de programa y de proyecto, y así poder tener la opción que logre unificar a todos.