Alumna busca amparo para no pagar inscripción de la UACh

La joven Lizbeth, alumna de la Universidad Autónoma de Chihuahua, presentó el primer amparo contra el pago de inscripción al considerar que se viola su derecho a la educación gratuita.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tableta o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

Acompañada de un pequeño grupo de estudiantes se manifestaron frente a las instalaciones de la Rectoría, ya con anterioridad habían exigido que se disminuyera un 50% en la colegiatura.

Los manifestantes señalaron que desde el pasado 31 de julio sostuvieron una negociación con las autoridades universitarias donde solicitaron el descuento para todos los estudiantes, sin embargo, en lugar de aceptar el beneficio universal lanzaron la convocatoria para Beca Covid.

Se argumentó que muchos de los alumnos no tienen acceso a la beca y por ello se les viola el derecho a la educación al no contar con los recursos suficientes para pagar.

Lizbeth, una de las manifestantes, indicó que desde el 19 de mayo 2019 se estableció por decreto que le corresponde al estado la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior y la Rectoría no tiene fundamentos para no reducir el costo de la colegiatura, ya que su autonomía no está por encima de la Constitución.

Asimismo, detalló que el amparo se sustenta en la violación a la gratuidad de la educación, derecho que ha sido consagrado en la Constitución Política, además se violan los artículos 7, 31, 32, 33, 34, 47, 48 y 49 de la Ley General de Educación y los artículos 5º y 25 de la Ley de Educación del estado.

Con este primer amparo se busca que más alumnos se unan, ya que además existe una jurisprudencia que dice que el estado debe de aplicar la gratuidad progresivamente, situación que a la fecha la UACh no ha acatado.

RESPUESTA RECTORÍA

El secretario general de la UACh, Raúl Sánchez Trillo, atendió a los manifestantes, a quienes les informó que la situación económica no será obstáculo para su educación.

La UACh apoya a 5 mil 500 alumnos con diferentes descuentos para su inscripción de licenciatura agosto-diciembre 2020.

Se informó que se han entregado 5 mil 500 becas, de las cuales más de 2 mil fueron por el programa extraordinario de Covid-19, a quienes se acercaron mediante la convocatoria que realizó puntualmente la UACh para contar con prórrogas y descuentos en atención a la contingencia sanitaria.

Con respecto a que las cuotas universitarias oscilan entre 4 mil y 8 mil pesos, aseveración hecha por parte de la alumna, comentamos que la información es completamente errónea, ya que un estudiante de licenciatura o ingeniería, eroga máximo 3 mil 950 pesos, dicha cantidad se reduce en diferentes porcentajes al contar con algún tipo de beca o descuento.

El secretario general, Raúl Sánchez Trillo, atendió a los seis manifestantes a quienes les reiteró que la situación económica no será motivo para que algún estudiante deje sus estudios.

Además de que la Universidad Autónoma de Chihuahua, aunque no ha sido notificada, será respetuosa del amparo interpuesto por una alumna respecto al pago de la inscripción, el cual se atenderá conforme a la Constitución local para los efectos que correspondan.





Local Jorge Ramírez deja de ser magistrado y pierde otra vez fuero

Noroeste Privan de la libertad a un hombre y roban auto

Local Oportunismo de Madero en el conflicto de agua: AMLO