Ampliarán consulta de transporte a varios municipios

Durante la segunda reunión entre concesionarios y los diputados locales, los primeros solicitaron que se realicen mesas de trabajo en diferentes ciudades de la entidad con el objetivo de que sean escuchados aquellos que no se pueden trasladar a la capital; por otra parte, la Comisión de Obras Públicas del Congreso del Estado acordó recibirlos el jueves a partir de las 11:00 horas.

La presidente de la comisión en mención, Rocío González Alonso, refirió que este jueves estarían recibiendo, a partir de las 11:00 horas, a los concesionarios de los diferentes gremios para atender y escuchar las propuestas en torno a la iniciativa de la Ley de Transporte para el Estado de Chihuahua enviada la semana pasada por el titular del Ejecutivo.

Entre las peticiones que realizaron ayer los transportistas reunidos en la Torre Legislativa fue abrir y llevar a cabo mesas de trabajo en diferentes ciudades de la entidad, dado que muchos de los interesados no pueden asistir a la ciudad de Chihuahua a externar sus inquietudes.

Por lo anterior, será precisamente el jueves cuando definan los diputados integrantes de la comisión la metodología de trabajo, establecer acuerdos y dar continuidad al texto legislativo iniciado por el gobernador Javier Corral.

Ayer por segunda ocasión se reunieron los diputados locales y transportistas para seguir desahogando inquietudes por parte de los concesionarios antes de dictaminar el proyecto legislativo enviado por el gobernador Javier Corral, por lo que la congresista del PAN Rocío González, presidente de la Comisión de Obras Públicas, propuso recibir el jueves a partir de las 11 horas a los agremiados y definir la metodología de trabajo.

Además algunos de los diputados, sobre todo de la bancada del PRI, solicitaron que se realicen mesas de trabajo en diferentes ciudades para escuchar a los concesionarios, no únicamente de la ciudad de Chihuahua, sino de aquellos que no se pueden trasladar a la capital; al no ser aprobada la petición, la Comisión ya referida acordó que pasado mañana se trabajaría el tiempo necesario con los agremiados.

Precisamente, Francisco Lozoya, líder transportista e integrante de CTM, pidió que las mesas de diálogo se realicen no sólo en la capital sino a lo largo de la entidad, con el objetivo de que todos los agremiados sean escuchados, dejando en claro que no buscan alargar el dictamen de la ley sino lograr presentar el mayor número de inconformidades.

Durante la reunión de la mesa directiva, previa a la sesión de la diputación permanente, el diputado Omar Bazán solicitó que también las comisiones de Movilidad Urbana y la de Primera de Gobernación participen en la discusión del dictamen de la iniciativa, no únicamente la de Obras Públicas.

Sin embargo, la petición no fue aprobada en esta reunión para que se discutiera en la diputación permanente, turnándola para la próxima sesión, por lo que Bazán refirió que no tenía sentido, ya que este jueves estarían definiendo la metodología, dejando en claro que no es miembro de ninguna de las comisiones ya referidas.

Lozoya señaló que la petición para que hubiera más mesas de trabajo en diferentes ciudades no es con el fin de alargar la fecha de aprobación de la iniciativa, sino de escuchar a todos los gremios concesionarios para analizar artículo por artículo el proyecto de ley, “no es únicamente lo que los concesionarios decimos, sino que el beneficio sea sobre todo a la ciudadanía y máxime sobre los usuarios del servicio público del transporte”, por lo que –dijo- acudirán a la reunión del jueves.





PIDEN USUARIOS DE LA RUTA 20 ANIVERSARIO REGRESE AL CENTRO

Alrededor de 2 mil usuarios de la ruta 20 Aniversario se manifestaron ante el Congreso del Estado de Chihuahua para solicitar que el recorrido incluya las paradas del Centro de la ciudad y no únicamente hasta la Terminal Norte del Sistema de Transporte Urbano, como lo realiza actualmente.

La solicitud fue a través de un documento amparado por dos mil firmas de vecinos de la 20 Aniversario y colonias aledañas, representados por Manuel Chávez y Antonio Fierro Luévano, dirigido al diputado René Frías Bencomo, en el que exponen la problemática de los usuarios que pertenecen a grupos vulnerables, como personas con discapacidad y adultos mayores, a quienes se les dificulta el acceso a las unidades, y además, merma su economía pagar el pasaje para la ruta alimentadora y otro más en la Terminal Norte para poder llegar a la zona Centro, en lugar de únicamente uno como estaba diseñado anteriormente.

Manuel Chávez, quien es adulto mayor y presenta discapacidad motora congénita, destacó la falta de empatía para este tipo de población, al afectar no sólo su movilidad, sino también el gasto que representa para personas de ingresos limitados tener que pagar un camión y una ruta troncal de ida y vuelta.

“Carecemos de un buen transporte en el norte de la ciudad, problema que ya hemos manifestado desde enero del año próximo pasado ante las autoridades correspondientes y los mismos transportistas y hasta la fecha no tenemos alguna respuesta. Contamos con un documento suscrito por más de dos mil colonos, que ya está resguardado en el Departamento de Transporte de Gobierno del Estado”, señaló el representante del comité de vecinos.

Asimismo, manifestó que antes de que se incorporara la ruta troncal de transporte, la 20 Aniversario tenía 16 unidades, y este 2020 tiene seis, de las cuales 2 o tres están siempre descompuestas o fuera de circulación. Y los domingos sólo hay una unidad que cubre el recorrido, con tiempos de espera de hasta 60 minutos para abordar.