Analizan profesionistas defensa ante posible aprobación de la Reforma Eléctrica

Alejandro López Velarde Estrada, disertó sobre los puntos que conforman la Reforma Eléctrica, ante integrantes del Instituto Estatal de Profesiones, entre los que destacó que es violatoria del estado de Derecho y de las garantías individuales, con un concepto erróneo de la defensa de la soberanía de México.

El Instituto Estatal de Profesiones de Chihuahua convocó a representantes de cuerpos colegiados relacionados con el tema energético, especialmente al eléctrico; cámaras empresariales y académicos para discutir las implicaciones legales de la posible aprobación de la reforma a la Ley de Electricidad, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como moderador actuó Alejandro Cepeda Vigil.

Como anfitrión del Instituto de Profesiones, fungió Lorenzo Soberanes Maya, quien ofreció una bienvenida a todos los convocados.

También estuvieron presentes Juan Jorge Álvarez, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos y ramas afines, del estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez; Fernando Peláez Uranga, Consejo Coordinador Empresarial; Roberto Esteban López Segura, secretario de Actas, del Colegio de Médicos de Chihuahua, que integran 29 cuerpos colegiados de alta especialidad; Federico Campos Chacón, catedrático de instituciones de nivel superior en el Estado; José Luis Cerda Díaz, experto en Recursos Humanos, asesor de numerosos organismos, instituciones y empresas del Estado; Adán Duarte, ingeniero en el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas.

Alejandro López Velarde Estrada, licenciado en Derecho, egresado de instituciones como UNAM, y posgrados en Texas en Marco Legal y del Derecho Energético, es defensor de grandes usuarios de energía, señaló que lo que pretende hacer el gobierno federal es modificar la Ley de la Industria Eléctrica que se promulgó en la época de Peña Nieto, en agosto de 2014, y que dio apertura al sector eléctrico, acabando con uno de los monopolios más grandes del mundo.

Foto: Captura de pantalla | Paloma Sánchez

“En términos generales, la reforma propone el cambio en el despacho de la electricidad, y pretende darle prioridad a la generada por la Comisión Federal de Electricidad, sin importar que es más cara o contaminante, lo que violenta el estado de Derecho, porque lo que pretende la Constitución es abrir el sector para que todos puedan participar en un mercado parejo, para que todos puedan competir”, explicó.

Un segundo punto, es la no aplicación de los certificadores de energías limpias para la CFE o para sus centrales eléctricas que hayan sido construidas antes de las modificaciones a la reforma, porque la mayoría de las plantas no cumplen con los lineamientos que la Secretaría de Energía publicó.

También, la anulación del mercado eléctrico mayorista y eliminar las subastas públicas, en las que la CFE va a poder contratar libremente la electricidad que le haga falta, sin necesidad de licitarla. Revocar los permisos otorgados generadores eléctricos, entre ellos, a los de auto abastecimiento.

“Se traduce a una luz más cara, más contaminante, lo que pretenden es producir electricidad, a través de ciclos combinados, que no produce energías limpias, además, de que no tenemos suficiente gas. Va a ser más contaminante, a base de carbón, combustibles fósiles, en lugar de energías limpias. Lo que se pretende es sacarnos de la Convención de París, porque los compromisos de México es que sumemos un 35% al año 2024 de energías limpias y con la nueva tendencia del gobierno, no se va a poder cumplir”, puntualizó.

De acuerdo a las flagrancias detectadas en la reforma, también se vulneran las garantías humanas violentadas es la no discriminación, pues no se puede tener en el sector eléctrico una empresa que se le privilegie de que sea el primero que se le despache su electricidad. A todos los que participan en el sector, se les tendría que aplicar igual.

También se violaría la libre concurrencia y competencia; violaciones a derechos humanos en materia de medio ambiente, la tendencia mundial es producir electricidad de manera limpia, sino también eficiente. Otra flagrancia sería la revocación de permisos, al querer quitar permiso a los generadores, se trastoca el principio de seguridad jurídica, porque ya tienen un derecho creado, que ya nos dio la oportunidad de invertir y generar una propia ley para tener una electricidad más eficiente y más barata de lo que ofrece la CFE. En ese sentido subrayó que no se puede dar efectos retroactivos a las leyes, en perjuicio de los gobernados; además de que se trastoca el principio de jerarquía normativa de las leyes, al ser una ley secundaria, que no puede estar por encima de la Constitución.

Como defensa, mencionó que se pueden presentar amparos, después de la publicación de la reforma, que ya fue aprobada por Cámara de Diputados, y que la próxima semana pasa a Cámara de Senadores, donde puede tardar hasta 30 días para ser discutida y modificarla, -lo más seguro es que se apruebe-, porque tienen mayoría. Luego se pasaría a unas correcciones finales, para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, esperando que tenga vigencia al día siguiente de su publicación.

El amparo puede ser publicado en dos momentos, el primero es toda vez que se publique y entre en vigor, hay 30 días hábiles para presentar el amparo en contra de las violaciones al sistema legal. Si se vence el plazo, y si se tiene la central eléctrica, a la que podrían llegar y revocar el permiso, se dispone de 15 días hábiles para promover el amparo, a través de dos figuras, la primera es a los que presentan un interés jurídico directo; y los que presentan intereses legítimos.

Alejandro López Velarde reiteró el daño ambiental, y las implicaciones negativas para México, que siempre había dado cumplimiento a sus tratados internacionales.

“¿Cómo es posible de que ahora, por su capricho nacionalista quiera volver a los esquemas anteriores? Se quiere salir del Tratado de París, y sería una aberración pretender salirse del TMEC, lo que creo es que se va a venir un problema diplomático, en lo comercial, en el que Estados Unidos va a poder establecer sus tarifas arancelarias donde más nos duele, y tan sensible en el sector energético como es gas natural y gasolinas”, concluyó.