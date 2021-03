Ante focos rojos de inseguridad, partidos no lucharán por 10 alcaldías

La inseguridad que se vive en diferentes partes del estado, sobre todo en la zona serrana, ha provocado que algunos partidos políticos no hayan postulado candidatos a las presidencias municipales, como lo fue Movimiento Ciudadano, que no tuvo candidatos en nueve municipios, en tanto que el PAN no registró en dos municipios.

En el caso de MC, nadie levantó la mano para buscar las alcaldías de Batopilas, Coyame, Cusihuiriachi, Carichí, Moris, Morelos, Nonoava, San Francisco de Borja y Temósachic; por su parte, el Partido Acción Nacional no inscribió candidatos para Chínipas ni para Morelos.

En este sentido, Francisco Sánchez Villegas, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, explicó que la violencia no sólo está en los municipios señalados por la Fiscalía como focos rojos, sino en una gran parte del territorio estatal, lo que pone en evidencia la falta de capacidad de los gobiernos estatal y federal.

Asimismo el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, aseguró que el tricolor sí cuenta con candidaturas en los 67 municipios, pues señaló que el hecho de que prevalezca un ambiente de violencia en el estado no debe ser un limitante para que la gente pueda ejercer la democracia y elegir a sus gobernantes.

Sobre esto la presidente con licencia del Comité Directivo Estatal del PAN, Rocío Reza, manifestó que el gobierno del estado se encuentra implementando una estrategia para garantizar la seguridad de los candidatos, y agregó que el partido estará pendiente de los llamados que realicen las autoridades en materia de seguridad.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, dio a conocer que ese partido no presentó candidatos a las presidencias municipales de nueve municipios, lo que atribuyó, entre otras cosas, a la inseguridad que se vive en determinadas zonas del estado, sobre todo en la sierra.

Detalló que esas candidaturas no se postularon por varios motivos como lo es la inseguridad que prevalece en algunos de esos municipios, así como los acomodos por razones de género; en este sentido aseveró que Movimiento Ciudadano es uno de los partidos con propuestas más sólidas y en los municipios que no se postularon candidaturas, fue por no querer poner candidatos “de papel” como lo hicieron otros partidos.

Fue en los municipios de Batopilas, Coyame, Cusihuiriachi, Carichí, Moris, Morelos, Nonoava, San Francisco de Borja y Temósachic.

Añadió que la inseguridad prevalece en todo el territorio estatal, por la mala actuación del gobierno del estado y la federación, quienes no han sabido responder a la ciudadanía en las problemáticas como la seguridad, la salud y la economía.

“Efectivamente hay una situación de inseguridad que priva en el estado de Chihuahua, la entidad está herida por la indolencia de sus gobiernos, tanto el estatal como el federal no han podido cumplir el compromiso que hicieron con las familias chihuahuenses para darles paz y tranquilidad a sus hijos; la Fiscalía se quedó corta al poner en focos rojos a 14 municipios, la inseguridad se extiende por una mancha muy importante del territorio estatal, lo que confirma que ni Morena ni el PAN tienen la capacidad suficiente ni los pantalones para poder dar seguridad”, dijo Sánchez Villegas.

Mencionó que el proceso electoral se da en un contexto de violencia generalizada, en un escenario que se ha visto un poco oculto por la pandemia, pero los asesinatos siguen a la orden del día y los índices de inseguridad se han incrementado sustancialmente.





El Partido Acción Nacional no registró candidatos para las presidencias municipales de Chínipas y Morelos, en este sentido la presidente con licencia del Comité Directivo Estatal, Rocío Reza Gallegos, explicó que se debe a una falta de liderazgos y de organización en los comités locales en dichos municipios.

Destalló que esas candidaturas corresponden a las estructuras locales del partido, aprovechando toda la experiencia que tiene Acción Nacional, lo que les permite tener liderazgos en todos los municipios, lo que implica que los proyectos se puedan organizar con anticipación, sin embargo en los dos municipios donde no se concretaron las candidaturas es por la falta de organización interna y de algún liderazgo que la haya solicitado.

Asimismo aseguró que confía en las acciones que implementen las autoridades para garantizar la seguridad de los candidatos de todos los partidos, sobre todo en los municipios que fueron catalogados como focos rojos para el proceso electoral entrante.

Reza Gallegos explicó que en la reunión a la que gobierno del estado convocó a los partidos políticos se trataron los temas de protección para los candidatos en los periodos de campaña, en donde se desplegará toda una estrategia para garantizar un proceso electoral en paz.

“Toda esa labor es muy acertada por parte del gobierno del estado y debería existir una coordinación con el gobierno federal para poder sobrellevar el tema de la seguridad que corresponde a todos los niveles de gobierno por la responsabilidad que esto representa”, dijo la lideresa blanquiazul.

Manifestó que aún no existe una fecha tentativa para la próxima reunión, pero aseguró que estará atenta a cualquier llamado que se haga para discutir la seguridad del proceso electoral.

Alejandro Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que se cumplió con el registro de candidaturas a las alcaldías y sindicaturas de los 67 municipios.

Luego de que el resto de los partidos políticos dieran a conocer que en algunos municipios de la entidad se abstuvieron de presentar candidatos a los puestos locales de elección popular, ante los índices de inseguridad, el PRI aseguró que registró contendientes en todas las ciudades.

Domínguez explicó que la inseguridad y el riesgo que se analiza pueda representar para los candidatos en algunas zonas de la entidad no significó un impedimento para que la militancia externara su deseo de participar.

“En algunos municipios tuvimos hasta seis aspirantes a la candidatura. Los evaluamos y analizamos en persona y al final decidimos los mejores perfiles para representar al partido”, dijo y agregó que gracias a los trabajos de reestructuración el partido cuenta con más de mil candidatos en la entidad.

