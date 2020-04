Anuncia Alcalde de Namiquipa medidas duras contra COVID-19

Oscar Barraza anunció un paquete de medidas para proteger a la población ante la pandemia, explicó que ya se presentó un caso en Namiquipa y que hay otro que las autoridades de Salud atribuyeron al municipio, aunque fue detectado en Cuauhtémoc, sobre este segundo caso, informó que realizó rastreo del paciente y se encuentra ya dado de alta.

Dentro de las medidas a implementar de manera inmediata, anunció el reforzamiento de patrullajes al interior del municipio, la imposición de sanciones a quienes se encuentren en circulación por actividades no esenciales, así como a quienes sostengan reuniones privadas en sus domicilios.

Llamó a acudir a la compra de insumos, solo una persona por familia y advirtió sanciones para quienes lo hagan de forma contraria y para aquellos comercios que lo permitan, pudiendo llegar estas hasta la clausura de los establecimientos.

Además pidió a quienes ingresen al municipio, permanecer en total aislamiento y llamó a la comunidad a reportar al 911 a cualquier persona que tengan en su conocimiento que no cumpla esta indicación, pues serán también amonestados.

"Esto no es un juego, y no vamos a tolerar que nadie ponga en riesgo la salud de la comunidad. Es tarea de todos cuidarnos pues estamos todos expuestos por igual. No hay acción que nosotros podamos tomar que funcione sin la participación de la ciudadanía" señaló.

Además llamó a las autoridades de Salud a mantener comunicación oportuna y veraz con los municipios. "He tenido comunicación con el Vocero de la Secretaria de Salud, Arturo Valenzuela Zorrilla, y agardezco mucho sus atenciones; sin embargo hay mejoras que se pueden implementar en temas de coordinación para evitar se genere incertidumbre y desconfianza de la ciudadanía; no podemos permitir una situación así en un momento tan delicado", dijo

