Anuncia Javier Palacios su cambio a la División Bancaria y Comercial

Luego de que el pasado viernes, de forma interna se dieran a conocer los cambios al interior de la Policia Vial, este dia el ahora ex Director Javier Palacios Reyes, anunció su nombramiento a la División Bancaria y Comercial de la Comisión Estatal de Seguridad.



En un texto escrito en sus redes sociales, dijo que desde el pasado 1 de junio de 2020 y por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Emilio García Ruíz, en concordancia con el Gobernador Constitucional del Estado Javier Corral Jurado, "he asumido la alta y estratégica Direccion de la División de Policía Bancaria, Industrial Comercial del Estado, haciendo así en la misma fecha, un orgulloso relevo de mis funciones de la División de Policía Vial del Estado".



Su lugar fue dejado a Carlos Borja, quien era el Delegado de Vialidad, quien fue nombrado ahora el Director de esa corporación, por lo cual seria el tercer cambio que registra la dependencia en la administración del Gobierno del Estado.



"De los nuevos detractores me quedo con su vergonzoso recuerdo cuando me pidieron que “me hiciera de la vista gorda” para no ser sancionados, cuando soberbios y creyéndose superiores al pueblo me exigían, por ejemplo, no cumplir con un servicio social para recuperar una licencia de manejar o gozar impunemente de algún privilegio solo por que su estatus social o económico así se los dictaba y que decir cuando en el extremo, rojos de coraje veían irremediablemente sancionada la irresponsable y alcohólica conducción vial de ustedes, su familiar, un amigo, un conocido o su amante" público el ex Director en sus redes sociales.