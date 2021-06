Anuncian lista de aceptados del Conservatorio de Música

El Gobierno Municipal a través del Instituto de Cultura del Municipio informó que el Conservatorio de Música de Chihuahua dio a conocer la lista de alumnos aceptados derivado de la convocatoria lanzada el pasado mes de mayo correspondiente al ciclo escolar 2021-2022.

Los resultados de los aspirantes aceptados/as en Iniciación Musical, Propedéutico y Licenciatura podrán ser consultados a través de la página oficial del Instituto de Cultura www.icm.gob.mx.

Las inscripciones para alumnos aceptados en Iniciación Musical se llevarán a cabo el lunes 26 de julio en un horario de 9:00 am a 3:00 pm, para Licenciatura el martes 27 de julio de 9:00 am a 3:00 pm y para Propedéutico el miércoles 28 de julio de 9:00 am a 3:00 pm.

Para quien tenga dudas o comentarios puede contactarse al Conservatorio de Música de Chihuahua al teléfono 614 416 42 23 en un horario de lunes a viernes de 8:30 am a 3:00 pm.