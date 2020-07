Aplaza Federación uso de plasma en enfermos de Covid-19

Hasta el momento, la única opción viable para salvar a miles de personas hospitalizadas en condición grave por Covid-19 es el plasma convaleciente; dicho tratamiento médico, que data de la gripe española, es obtenido de pacientes recuperados de la enfermedad y es administrado a través de una transfusión.

De acuerdo con la Secretaría de Salud y el Banco de Sangre, la falta de permisos federales y el poco interés de las personas recuperadas, es lo que ha provocado que hasta el momento sea mínima la donación de plaquetas.

En el estado de Chihuahua el proceso de donación y aplicación del plasma está estancando. Desde el mes de mayo la Secretaría de Salud dio a conocer que se estaba trabajando en el tratamiento de plasma convaleciente, previendo que fuera puesto en práctica durante las próximas semanas, a más de un mes del anuncio, éste no ha sido aplicado.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Zona Norte, comentó que actualmente se tienen los permisos locales para la donación, sin embargo, aún no se cuentan con los federales que permitirán la aplicación del plasma en los enfermos con Covid-19.

“Localmente se cuentan ya con todos los permisos, faltan los permisos federales. Recordemos que Sonora ha estado trabajado con los permisos locales, los estatales y en espera de la resolución federal, así han estado ellos aplicando el plasma”, informó Valenzuela Zorrilla, quien señaló que aquí se continúa recabado el plasma, ya que éste es considerado como una herramienta más para los hospitalizados por Covid-19.

¿Qué es el plasma convaleciente y para qué sirve?

Patricia Marmolejo Caballero, coordinadora del Laboratorio del Banco de Sangre, informó semanas atrás a El Heraldo de Juárez que el proceso de donación de plasma para pacientes con Covid-19 es similar a quienes buscan donar sangre o plaquetas de plasma para cualquier otro paciente.

“La edad es la misma, no estar enfermos y demás requisitos, en cuanto a la recuperación del Covid-19 el donador tiene que presentar la prueba positiva del Covid, cuando recién se le hace y de preferencia la negativa también, teniendo ambas tiene que tener 14 días de recuperado sin ningún síntoma, si no presenta la prueba Covid negativa, si no se la realizó tiene que presentarse 28 días después sin ningún síntoma porque es cuando puede donar”, explicó Marmolejo Caballero.

La química aseguró que el que un paciente recuperado pueda donar plasma depende del estado de salud y de las condiciones en las que haya quedado después de superar el coronavirus.

De acuerdo con estudios internacionales y datos periodísticos, la terapia con plasma convaleciente es un procedimiento que se ha ensayado durante otras pandemias, incluso dentro de la influenza H1N1, por lo que ahora se está utilizando en aquellas personas que corren el riesgo de morir a causa del Covid-19.

“El uso del plasma es una terapia bastante prometedora. Desde que tuvimos la epidemia de la influenza española de 1918, ha generado interés el uso de plasma de paciente convaleciente, y desde entonces se ha estado investigando”, explicó el doctor Jesús Moisés Ramírez López, quien actualmente presta sus servicios en el Hospital Infantil de Especialidades y en el Instituto Municipal de Pensiones de ciudad Chihuahua.

Explicó que el plasma convaleciente ha generado inquietud desde la época de la aparición de enfermedades infecciosas, generalmente de etiología viral, en el cual no se cuenta con un tratamiento específico, como es ahora el caso del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa que es Covid-19.

Según el especialista, los anticuerpos que se producen en el organismo de una persona que ha padecido una enfermedad de tipo viral, se encuentran presentes en su sangre, en específico en el plasma. Éste entonces puede ser introducido en el organismo de otra persona para adquirir defensa contra la enfermedad y contribuir a su recuperación.

“Tendríamos que tener pacientes que se recuperaron, que tienen al menos 14 días sin ningún tipo de síntoma, para que fueran a donar sangre y de esta manera obtener el plasma para realizar las pruebas, y si la sangre es segura, tratar de utilizarla en otro paciente que pudiera verse beneficiado”.





