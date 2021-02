Para el cinco de marzo otra audiencia sobre caso de corrupción de alcaldesa

Para el viernes 5 de marzo está programada la otra audiencia de formulación de imputación contra la alcaldesa con licencia, derivada de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, informó el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé.

El secretario indicó que ese caso, distinto al de la “nómina secreta” en el cual se ha diferido por tres ocasiones la audiencia de formulación de cargos, también tiene que ver con cohecho o hechos de corrupción.

“Lo que se conoce, lo que se entiende, por lo menos lo que se ha leído mucho en la prensa, es que son temas de corrupción de los que se le acusa, durante su gobierno como presidenta municipal”, expresó.

“No es como en el caso de la nómina secreta, que es un caso del que se le acusa cuando era diputada. Esta acusación, hasta donde tenemos conocimiento, es una acusación por actos de corrupción en el ejercicio de la presidencia municipal”, agregó.

Dijo que por lo que se ha manejado ya públicamente, ese expediente tiene que ver con parques y jardines.

“Es un tema en el que se recibió un soborno, en el que se utilizaron tarjetas, etcétera. Que fueron usadas indebidamente. Esas son las acusaciones”, agregó.

Lamentó que en este caso, como en el anterior, “lo han ido pateando, han ido pateando el bote los abogados de la alcaldesa. La defensa, con amparos y con suspensiones”.

Dio a conocer que hasta donde se conoce, en este expediente ya judicializado por la Fiscalía Anticorrupción, no existe ninguna razón o ninguna acción interpuesta por la defensa para suspender de nuevo este proceso.

Sin embargo, indicó, dadas las prácticas que sigue la defensa de la alcaldesa con licencia, “seguramente van a intentar volver a suspender la comparecencia”.

“Desde luego, tarde o temprano va a tener que comparecer. Y tarde o temprano van a tener que declarar y darse a conocer de qué se le acusa. Ella ha manifestado que todo es inventado, inventado por el gobernador y por los fiscales. Pero de ser así, la mejor forma de probar que son inventos es en las audiencias, en lugar de evitarlo, enfrentarlo. Y si es mentira, pues entonces comparezco y pruebo que es mentira”, explicó.

Dijo que será un juez el que defina en qué medidas y si se vincula o no se vincula, y qué sigue en el proceso.

“Si yo tengo cómo debatir los hechos de los que se me imputan. O si no es cierto que tomé dinero, si no es cierto que tuve esas tarjetas. Si no es cierto que hice lo que dice la Fiscalía o el Ministerio Público, entonces es muy fácil”, destacó el funcionario.

“Lo que como chihuahuense y como miembro del Gobierno del Estado, yo lo que deseo y seguiremos impulsando es que se conozca la verdad. Que se lleven las cosas y se resuelvan en los tribunales, ante los jueces. Que sean los jueces los que decidan”, concluyó.

