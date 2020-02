Apoya José Medrano iniciativa a favor de la vida

“La iniciativa de la alcaldesa Maru Campos sobre portar el pañuelo azul a favor de la vida, me parece adecuada, sobre todo por el aval que acaban de dar en Cámara de Diputados a la ley que promueve la interrupción del embarazo. No se puede interrumpir la vida en ningún momento, es matar a un ser indefenso que no tiene ninguna posibilidad de pedir ni siquiera auxilio. La falacia que utilizan con el término de interrupción del embarazo, es un pretexto para exterminar a los niños”, declaró José Medrano, activista pro vida.

El integrante de Cruzada por la Familia, afirmó que las personas que promueven esa práctica, son personas que en realidad no tienen ni siquiera noción de que están discriminando a una persona, porque dicen que es un embarazo no deseado, atentando contra la vida de los seres indefensos, y después de eso quieren que se les justifique y no se les sancione.

“Además, están pidiendo en esa legislación que haya médicos que no sean objetores de conciencia, también a ellos los van a obligar a que participen en un exterminio masivo”, acotó.

“Es muy buena idea, creo que mucha gente debemos estar portando ese pañuelo”, reiteró sobre la postura de la presidente Campos Galván.

José Medrano destacó que los diputados son funcionarios públicos y son los primeros en escuchar a la ciudadanía.

“La mayoría estamos a favor de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, ella (Maru Campos) lo está haciendo en una postura personal, y debería haber más funcionarios públicos que escuchen a la sociedad y exijan el derecho más importante, que es a vivir, sin él no existe otro tipo de derechos. ¿Cómo es posible que exigen un derecho que contradiga, la vida y pretenden matar a un niño?”, cuestionó.

