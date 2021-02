Apoyan Riggs y Visconti a vecinos de Infonavit que no quieren gasolinera

“Confiamos en una persona y nos falló, ahorita vamos a confiar en ellos”, manifestaron vecinos de la colonia Infonavit, quienes se oponen a la construcción de una gasolinera en un extremo del parque El Platanito y este jueves se reunieron con Miguel Riggs y Ernesto Visconti.

El diputado por el Miguel Riggs señaló que cuando supo en 2019 de esta problemática, “platiqué con personal de la administración municipal, puntualmente con el secretario y él me dijo que esto quedaría suspendido y lo mismo les comentaron a ustedes”.

Indicó que él también confió en la palabra de la autoridad municipal de que no iban a dar los permisos de desarrollo urbano para la obra.

“Y veo que recientemente se empieza a mover este asunto, yo no sé por qué no están tomando en cuenta a los vecinos”, afirmó.

“Este parque tiene vida y ahí hay un riesgo latente, que se va a mover combustible. Yo estoy aquí para manifestarme con ustedes en contra de que eso continúe. También estoy para apoyarlos en promover el juicio de amparo para detener la obra y ver qué sigue, que se estudie bien el caso, que se escuche a los vecinos”, aseguró.

Por su parte, Ernesto Visconti, productor de la serie de Facebook “La auditoría”, también manifestó su apoyo a los residentes de las colonias Infonavit, Diego Lucero, Panorámico y otras cercanas, que están en contra de la instalación de la gasolinera.

“Hay un antecedente, acabamos de clausurar una gasera en la colonia Cerocahui, se les concedió un amparo promovido por nosotros y empieza el juicio, pero hay todas las pruebas necesarias para parar la obra”.

“Es manifiesto que ustedes no quieren la gasolinera, no venimos a hacer bola, venimos a coadyuvar para que no se haga. Consideramos que hay elementos suficientes para promover un amparo y parar la obra. Hay muchas acciones que podemos hacer”, dijo.

“Es una lástima que no consideren a los vecinos, cuando lo único que están pidiendo es que no les inserten aquí una gasolinera que quedará enseguida de un parque que tiene mucha vida, afluencia de los vecinos de la colonia Infonavit, de la Diego Lucero, del mismo Saucito, Mezquites, bajan aquí”, consideró Miguel Riggs.

“Esto es un parque establecido mucho tiempo antes que esa gasolinera estuviera siquiera en planes del mismo Desarrollo Urbano del Municipio. Los vecinos tienen la razón en querer proteger y tener miedo de que ocurra una catástrofe. Si no tuviera vida y fuera más comercial se entendería hasta cierto punto, pero están los vecinos organizados y no lo quieren. Y yo los voy a apoyar”, concluyó Riggs.