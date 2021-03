Apoyarán a personas con obesidad con proyecto Obesidades

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, los doctores Bernardo Rea Ruanova, Verónica Vázquez Velázquez y Fernando Pérez Galaz presentaron el proyecto Obesidades, una sociedad civil sin fines de lucro que dará voz a las personas que viven con obesidad y a profesionales de la salud interesados en el conocimiento, bienestar y trato digno en México.

Su objetivo es tener una narrativa diferente del problema de la obesidad, buscar soluciones juntos y generar una red de apoyo para mostrar tratamientos basados en evidencia y ayudar a los pacientes.

“El trabajo en equipo sin duda es lo ideal, pero si estás sola en el consultorio y estás capacitada para tratar la obesidad, lo vas a hacer mejor que si el paciente fuera con otra nutrióloga, quiero decir que la capacitación y actualización respecto a la enfermedad son indispensables, incluso si trabajas en un equipo o si trabajas sola”, señaló la doctora Verónica Vázquez.

“Pero en obesidades vamos a crear esta red de profesionales en los que podamos apoyarnos y que también puedan brindar no sólo la capacitación, sino también el equipo que necesito y decirle al paciente que si necesita un médico o un sicólogo puede buscarlo en este lugar, porque en esta red de especialistas va a encontrar alguien que lo pueda ayudar, porque ya sabemos que dentro de esa red va a haber gente capacitada”, dijeron.

Señalaron que una de las razones por las que un paciente con obesidad no regresa al tratamiento es por la falta confianza en lo que puedan lograr, por las experiencias previas que han tenido.

“En muchas ocasiones hemos escuchado decir que se la han vivido a dieta y siguen teniendo el mismo peso, o más. Llegan a pensar que son ellos los que han hecho algo malo. A eso se le llama internalizar el estigma, las personas han creído esos estereotipos. Hay una falta de confianza que puede llevar a una persona a no buscar tratamiento, o decir que ya sabe lo que tiene que hacer.

Si le dices a una persona obesa: ponte a dieta; te dirá: dime algo que no sepa. La barrera no está realmente en una conducta o en una razón, sino en una construcción, que es lo que queremos cambiar”, afirmaron.

De igual modo, señalaron que si una persona entiende su enfermedad, las recaídas son normales en las enfermedades crónicas y es más factible que el paciente regrese con la persona que entiende su problema y no lo culpa, no lo regaña.

Obesidades se acerca a sociedades de médicos internistas, endocrinólogos, pero también quieren trabajar con los médicos de primer contacto y ofrecerles una capacitación que tiene un antecedente que funciona, porque tiene que saberse sobre fisiología, fármacos, cirugía bariátrica, tratamiento conductual, etcétera.

“Vamos a construir un programa que vamos a ofrecer a hospitales, a través de las sociedades de médicos, nutriólogos y sicólogos que estén interesados en mejorar esta comunicación con el paciente, sobre todo la educación no se va a dar únicamente en esos programas de capacitación para los que en muchas ocasiones la gente no sabe o no tiene acceso. Sino que la educación, si lo estás escuchando todo el tiempo, si además ya no lees notas que hablen de determinada manera, si con tu familia eres defensor y promotor de no burlarse, todo eso va creando el cambio”, aseguró la doctora Vázquez.

“No va a ser únicamente quien se capacite, sino que esa persona lo expanda, lo platique en cualquier lugar. Porque todos lo podemos hacer, no es sólo Obesidades va a tener la responsabilidad, sino yo también, acabando esta conferencia”, concluyó.

Para más información consulta: www.obesidades.org, o envía tus dudas a: info@obesidades.org.