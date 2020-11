Aprovechan confinamiento y desinfectan Plaza de Armas

El personal que en estos momentos se encuentra laborando, explicó que la intención es dejar esta área sanitizada, pues aunque no se tiene gran afluencia, entre semana algunas personas cruzan por dicho lugar.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

La idea, es que cualquier área que pudiera significar un punto de infección, quede lo más aseada posible, por lo que este tipo de limpieza se lleva a cabo varias veces.

Aun así, el llamado de las autoridades, es que las personas no salgan de casa si no es necesario y no acudan a ningún lugar con aglomeraciones.

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Te puede interesar: