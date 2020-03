Aprovechan jóvenes capacitación en Cenaltec

María Eugenia Cruz, es una de las personas que se han beneficiado con la capacitación que brinda la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), a través del Centro de Entrenamiento de Alta Tecnología (Cenaltec) en Cuauhtémoc.

“Yo quería tener una mejor calidad de vida, no estar batallando por el dinero, por vestir e incluso hasta por comer, por ello decidí superarme y estudiar”, dijo. Con tan solo 28 años de edad, María Eugenia, opera maquinaria en una mina del citado municipio, esto, debido a los conocimientos brindados por Cenaltec, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado.

Foto: Cortesia Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico | El Heraldo de Chihuahua

“Me di cuenta del curso por las redes sociales, por Facebook, la verdad no creía que fuera cierto, investigué y comprobé que sí era verdad, entonces decidí entrar y me capacité en el manejo de máquinas y herramientas, eso me ayudó a tener un mejor empleo y un mejor salario”, expresó la joven.

Comentó que para ella no fue fácil, pues tuvo que dejar de trabajar en la maquila para poder asistir a las clases. “Tuve que renunciar a la maquila en lo que me capacitaba, pero necesitaba seguir teniendo ingresos, así es que me metí a trabajar en una gasolinera, pero era muy pesado, así es que también tuve que dejar ese empleo, luego me metí a una quesería, igual, turno de noche, y así me la navegué”.

Combinar el trabajo con las clases era difícil, e incluso pensó en desistir, pero finalmente se dio cuenta de que realmente esto le gustaba y que quería continuar con sus estudios. Actualmente y gracias a todos los conocimientos adquiridos, María Eugenia trabaja en una mina como operadora de un camión.

“Cuando terminé aquí, conseguí este empleo, nosotros nos dedicamos al relleno de interior o a sacar oro, plata y/o mineral. Estoy muy contenta con lo que hago y me siento muy bien de que todos están muy felices con mi trabajo”.

Foto: Cortesía Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico | El Heraldo de Chihuahua

Cenaltec es una institución mediante la cual el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía, ofrece programas y cursos de capacitación a personal técnico, en áreas específicas que demanda la industria, con el propósito de formar y desarrollar habilidades en el personal técnico, con los más altos estándares mundiales de calidad.

SIDE imparte diversos talleres y cursos en estos centros que operan en Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Parral. “Yo invitaría a todos los y las jóvenes a que aprovechen esta oportunidad de tomar una capacitación; a echarle ganas a la vida, porque la verdad sí se puede; quien más que yo se los puede decir, sí, batallé mucho, pero aquí estoy con un buen trabajo y con una mejor calidad de vida”, enfatizó.

