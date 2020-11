Aprueba INE paridad en las candidaturas a gubernaturas

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes los lineamientos para garantizar el principio de paridad en las candidaturas a gubernaturas para el proceso electoral de 2021, por lo que los partidos políticos deberán registrar siete mujeres para la contienda nacional.

Con nueve votos a favor y dos en contra, el Consejo General del INE avaló el acuerdo por el que se establece que los partidos políticos deberán registrar a al menos siete mujeres en las 15 candidaturas a gubernaturas.

La votación se realizó después de dos horas de discusión, en la que los representantes legislativos y de partidos políticos de Morena y del PAN, así como los consejeros electorales Uuc-Kib Espadas y José Roberto Ruiz Saldaña, se pronunciaron en contra de los lineamientos al considerar que el INE no tiene facultades en torno a las candidaturas para cargos de elección popular.

Durante la discusión, solo los representantes del PRD y del PRI se comprometieron a no impugnar el acuerdo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las consejeras Adriana Favela y Carla Humphrey defendieron que el INE sí está en facultades, pues no discute una legislación, sino lineamientos, como ha hecho en otros asuntos electorales que no están debidamente establecidos en la ley.

