Aprueban cambio de uso de suelo de recreación y deporte a comercio predio El Vaquero

Por mayoría de votos de los integrantes del Ayuntamiento de Chihuahua se aprobó el Estudio de Planeación Urbana para el cambio de uso de suelo de recreación y deporte, a comercio y servicios del predio denominado El Vaquero, ubicado en la carretera Chihuahua a Aldama del Ejido Robinson de esta ciudad con una superficie de 3 mil 386.850 metros cuadrados, identificado como Fracción I de la Parcela 190 Z-3 P1/3.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada vía Zoom.

La solicitud fue presentada por el representante legal de Cimarrón Lubricantes, S.A. de C.V.

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Urbano la comisión en comento, realizó la evaluación técnica correspondiente.

En la cronología de los hechos, se menciona que se notificó por medio de oficio No. DDHYE/3844/2019 de fecha del 31 de octubre de 2019, emitido por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, que no se cuenta con ningún comité de vecinos conformado en dicha zona, de tal forma que se corroboró que en la zona no hay habitantes.



Así mismo, se señaló que el estudio de planeación urbana a el predio El Vaquero, fue presentado en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano del 09 de enero de 2020 y en la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano iniciada el 13 febrero 2020, suspendida y reanudada el día 18 de febrero de 2020, en donde fue aprobado por Unanimidad de votos.





