Aprueban cuentas públicas de Juárez y Chihuahua

Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, aprobaron los dictámenes correspondientes a las cuentas públicas y estados financieros de entes fiscalizables, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

RECIBE LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU WHATSAPP, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Esto, fue presentado ante el Pleno por los diputados: Miguel Ángel Colunga, Rocío González, Rocio Sarmiento y Misael Máynez, integrantes de la Comisión de Fiscalización, quienes determinaron que los antes mencionados, fueron revisados y aprobados durante la reunión de trabajo realizada el 20 de diciembre del presente año.

En lo que respecta a las cuentas públicas sin observaciones y que fueron aprobadas, estuvieron: Chihuahua, Juárez, Aldama, Camargo, Ocampo, Hidalgo del Parral, Bocoyna, Temósachic, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias, Congreso del Estado, Jiménez y Praxedis G. Guerrero

Por otra parte, a los entes fiscalizables con observaciones, se notificará por parte del Poder Legislativo a la Auditoría Superior del Estado para que, con las instancias correspondientes, presente las denuncias administrativas y/o penales.

A Carichí, por la retención de sueldos por concepto del Impuesto Sobre la Renta, no entregado al Servicio de Administración Tributaria, falta de comprobante contable por concepto de representación en tareas de la presidencia municipal y observación en remuneración doble de funcionarios públicos.

A Aquiles Serdán, por contar con un proveedor con parentesco en segundo grado; a Pensiones Civiles del Estado, por falta de aplicación de penas contables a proveedores de medicamentos e instrumentos médicos, así como la falta de documentos que acrediten funcionalidad de aparatos médicos y registro sanitario.

A Bachíniva, por la retención de sueldos por concepto del Impuesto Sobre la Renta, no entregado al Servicio de Administración Tributaria; al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, por el pago a proveedor aún con incumplimiento de contrato en adquisición de equipamiento, adjudicación de vehículos sin facturas entregadas en tiempo y forma y la falta de aplicación a penas por incumplimiento de contratos.

A la Cuenta Pública de Gobierno del Estado, en concreto un total de 86 observaciones, entre estas, por ingresos no registrados contablemente de manera automática, retención de sueldos por concepto de pago del Impuesto Sobre la Renta y no entregado al Servicio de Administración Tributaria, por no entregar porcentaje del impuesto universitario de la UACH y UACJ, el incumplimiento de Ley de Adquisiciones, Contrataciones y Arrendamientos, la falta de justificación de adjudicación directa a proveedor por parte de la FGE, programas sociales, Secretaría de Cultura y Servicios de Salud, prestamos realizados indebidamente por no contar con la capacidad presupuestal correspondiente, el uso indebido de tarjetas de beneficiarios a adultos mayores, entre otros.

Te puede interesar:

Policiaca Chocan en el Periferico de la Juventud y Ortiz Mena

Delicias Venden pirotecnia sin control en redes sociales

Deportes Cambia de "piel" la futbolista chihuahuense Alexia Frías